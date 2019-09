Deníku to potvrdil starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. O kupních smlouvách rozhodne městské zastupitelstvo ve čtvrtek 26. září.

Pozemky, na kterých stojí autobusové nádraží, město koupí od společnosti Arriva. Prvotní návrh kupní smlouvy ze strany vlastníka vycházel z ceny podle znaleckého posudku a zněl na 12,7 milionu korun.

„Po společných jednáních mám nakonec pro zastupitele návrh na koupi pozemků za cenu 9,9 milionů Kč,“ řekl Jan Jarolím. Podle něj je získání autobusového nádraží do vlastnictví města strategická záležitost. „Z mého pohledu je nutné, aby město do budoucna tyto pozemky vlastnilo a mohlo tak garantovat minimálně fungování autobusového nádraží,“ zdůraznil starosta.

„Druhou věcí je, že se jedná o pozemky v relativním centru města, které by se daly v budoucnu využít kromě vybudování autobusového terminálu například i pro výstavbu bydlení,“ naznačil.

Odepnou kouli z nohy

Vyřešení zapeklitého případu čistírny odpadních vod, který dospěl i k soudu, by znamenal pro město definitivní konec všech sporů a nejistoty ohledně vlastnictví a fungování čističky. „Rozumím tomu, že většinu obyvatel Dvora Králové už dnes problémy s čistírnou nezajímají, nebo je dokonce obtěžují, protože tato kauza opravdu dopadala na dění ve městě i jeho rozvoj drtivým způsobem řadu let a podepsala se na něm,“ připustil starosta.

Dnes je situace ve stadiu, kdy na stole leží návrh smlouvy na koupi čistírny odpadních vod od vlastníka, společnosti Evorado Import za 120 milionů korun. Souběžně by město doplatilo 38,3 milionu korun za čištění od roku 2014 až do 30. září 2019. „I když samozřejmě nákup čistírny nebude v žádném případě bezbolestná věc a bude znamenat citelný zásah do rozpočtu města, jsem přesvědčen, že je velmi důležité tuto kauzu ukončit, pomyslně se svým způsobem odrazit ode dna a odepnout si z nohy železnou kouli, zátěž, která roky brzdila investice a rozvoj města,“ uvedl.

„Od roku 2014 do dnešního dne se podařilo udělat několik velmi důležitých kroků k tomu, aby se konečně i vlastnictví čistírny odpadních vod dostalo do rukou města, jako je tomu v naprosté většině všech měst,“ konstatoval Jarolím.

Kauza město vysává

„Nejprve se podařilo obnovit jednání se stávajícím vlastníkem ČOV a povedlo se nastolit natolik dobré vzájemné vztahy, že postupně vznikla domluva i na zpracování společného znaleckého posudku pro probíhající soudní spory,“ objasnil.

Královédvorský starosta je přesvědčený, že právě tato shoda v konečném důsledku napomohla tomu, že krajský soud byl po dlouhých letech schopen vynést rozsudek nad cenou čištění odpadních vod za roky 2005–2013. „Povedlo se nejen navázat kontakt a jednat přímo s jedním z majitelů, ale v tomto roce i společně hledat řešení, které by znamenalo definitivní konec kauzy čištění odpadních vod. Ta město zaměstnává a vysává po dlouhé roky a vlastně desetiletí,“ přiblížil situaci Jan Jarolím.

Návrh smlouvy o prodeji, spolu s dohodou o vypořádání za čištění odpadních vod za roky 2014–2019, by měl starosta předložit zastupitelstvu města rovněž 26. září.