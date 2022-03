Jiné plochy na Zálabí získali už dříve soukromí investoři, všechny jsou odkoupené. Vznikne tam například obchodní centrum, kterému bude dominovat prodejna Lidl. Město nemá o záměru, jak využít velké parcely, jasno. Bude se tím teprve zabývat. Možností je více. Podle starosty Dvora Králové Jana Jarolíma by tam mohl vyrůst nový zimní stadion, krytý bazén nebo byty. "Stálo by za to zadat studii o budoucím využití plochy na Zálabí," říká.

"Město má podle mě tři možnosti, jak plochu využít. První variantou může být vybudování sportoviště, které ve městě chybí, a doplnit ho o bytovou výstavbu. Volá se po tom, že je potřeba postavit nový zimní stadion, pro něj by to byla vynikající lokalita, nebo krytý bazén. Vešly by se tam případně obě stavby i se zázemím," uvažuje starosta Dvora Králové.

"Další možnost je postavit tam pouze byty. To by znamenalo změnu územního plánu. Třetí možností, ke které bych se osobně přikláněl nejméně, je levně koupit a draze prodat. Pokud by k tomu došlo, město nemůže prodělat," je přesvědčen Jarolím.

"Když uvedu příklad, tak pozemky na Zálabí budeme kupovat za 1100 Kč za metr čtvereční, naopak pozemky v lokalitě Berlínek prodáme za 3600 Kč za metr. Takhle si myslím, že město se musí chovat jako řádný hospodář," dodal.

Za pozemky na Zálabí zaplatí Dvůr Králové 38,5 milionu korun. "Dostali jsme exkluzivní nabídku, která vycházela z posudků z roku 2015. V něm byla vypočtená cena 1438 Kč za metr čtvereční. My jsme dostali nabídku na 1100 Kč za metr, která je hluboko pod aktuální tržní cenou. Pozemky koupíme včetně komínu, o který se budeme muset jako vlastník starat. Komín má za sebou revize, před dvěma proběhla jeho generální oprava za 300 tisíc korun. Společnost Lidl, která bude v areálu stavět prodejnu, si na stav komínu nechala dokonce vypracovat znalecký posudek," vysvětlil Jan Jarolím.

Letos se začnou stavět v areálu na Zálabí obchody. Dominantní bude prodejna Lidl. "Část území v areálu odkoupila společnost Lidl, část pozemků vlastní developer, který tam vybuduje retailové obchodní jednotky. Část pozemků odkoupil pan Lukeš, pro další část nemovitostí běží řízení na katastru nemovitostí, kdy nabyvatelem bude pan Harwot. Na území zůstává 35 tisíc metrů čtverečních pozemků, o které projevilo zájem město," objasnil předseda představenstva Slezanu Holding Jiří Karásek.

Zatímco parcely na Zálabí Dvůr Králové kupuje, pozemky v lokalitě Berlínek prodává. Loni developerská společnost Brickbay SE na zastupitelstvu neuspěla a po kritice obyvatel v záměru nepokračovala, letos se objevil nový investor, který postaví 49 bytů v místě mezi ulicemi Pod Safari a Milady Horákové. "Město dlouhodobě potřebuje bytovou nabídku, která je nedostatečná. Bude to první větší objem bytů, které by se měly ve městě postavit," uvedl starosta Dvora Králové.

Stejně jako v případě loňského záměru zpracoval studii architekt Milan Košař. "Původní návrh doladil podle požadavků petičního návrhu. Je to dobrá myšlenka se zelenou stavbou, zelenými střechami, revitalizací parku, řešením parkování. Teď se dotáhne. Je zpracovaná studie, teď se bude připravovat projekt, který se bude dolaďovat a konzultovat s obyvateli," konstatoval Jan Jarolím.

