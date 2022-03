Do jeho proměny plánuje radnice investovat 70 milionů korun plus dalších 7 milionů na projekční práce. Finance chce získat z evropských dotací.

Uzávěrka podávání návrhů pro první fázi soutěže je 24. dubna, do druhé fáze porota vybere maximálně šest uchazečů, kteří budou vyzváni k dopracování svých návrhů. Termín odevzdání návrhů ve druhé fázi je 27. června. Vítězný návrh by měl být znám během letních prázdnin.

"Naše autobusové nádraží je nedůstojné. Areál je v nevyhovujícím stavu a my chceme nabídnout občanům města i návštěvníkům, kteří k nám zavítají, moderní a důstojné prostředí s patřičným zázemím pro jejich cestování," zdůvodnil chystanou revitalizaci starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. "Je to velký areál, který nabízí hodně možností využití, nejen pro příjezd a odjezd autobusů. Nechtěli jsme pouze vypsat výběrové řízení na modernizaci dopravního terminálu, ale kvůli významu stavby jsme se rozhodli vypsat architektonickou soutěž," řekl Jarolím.

"Součástí návrhů bude také odbavovací hala pro cestující s odpovídajícím infosystémem a sociálním zázemím pro řidiče. Je na zvážení soutěžících, zda k tomu využijí stávající budovu čp. 1076, případně navrhnou její jiné využití nebo demolici. Pro veřejnost budou zajištěny toalety, infocentrum, skříňky na uschování zavazadel a občerstvení. Návrh má sice řešit koncepci celého řešeného území, podmínkou ale je, že autobusové nádraží bude možné realizovat samostatně v první fázi revitalizace areálu," upřesnil místostarosta Jan Helbich.

"Výsledný návrh by měl architektonicky, urbanistickými a provozními vazbami začlenit areál do centra města, vhodně navázat na prostranství ulice 17. listopadu a řešit také parkovací a odstavné plochy," dodal Helbich.

Do rozsáhlých změn se město pustí poté, co získalo do svého vlastnictví celý areál autobusového nádraží. Před dvěma lety odkoupilo od společnosti Arriva Východní Čechy pozemky na ploše 9131 metrů čtverečních za 9,9 milionu korun, letos od stejné společnosti i správní budovu na nádraží a zbývající parcely za 4,95 milionu Kč. V krátké době jde o druhou architektonickou soutěž, kterou Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje. Vůbec první soutěž pro architekty vypsal pro proměnu areálu bývalé Mayerovy továrny, ze které má vzniknout kulturní a zábavní centrum.

"Tento projekt významně ovlivní podobu širšího centra města. Věřím, že získáme řadu kvalitních návrhů, stejně jako tomu bylo v případě architektonické soutěže na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny," uvedl starosta Dvora Králové Jan Jarolím.

