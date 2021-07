"Podle mě tady máme nejhezčí koupaliště široko daleko. Ale stárne. Rekonstrukci by si zasloužilo. Celkovou a ne tu něco a tam něco a dohromady z toho vznikne paskvil," sdělil Deníku svůj názor Stanislav Ježek ze Dvora Králové nad Labem, jeden z pravidelných návštěvníků Tyršova koupaliště. "Město dnes otevřeně přiznává, že rekonstrukce ze začátku tisíciletí byla nepodařená. Teď ale se stejným projekčním studiem postupuje úplně totožně. Kde je tedy záruka, že to tentokrát bude jinak?," namítl Jiří Jaroš z Tyršova plaveckého klubu.

Tyršovo koupaliště se stalo díky svému prostředí vyhledávaným místem i pro návštěvníky z jiných měst. Patří mezi ně i Roman Káva, který se jezdí koupat do Dvora Králové z Náchoda. "Koupaliště ve Dvoře Králové nám obrovsky vyhovuje. Nikam jinam už několik let nejezdíme. Voda v rekreačním bazénu má horší kvalitu, ten by stál určitě za opravu, ale my chodíme spíš do vedlejšího plaveckého bazénu, kde je voda nádherná," přidal svoje zkušenosti Roman Káva.

Podle starosty Dvora Králové nad Labem Jana Jarolíma je město připravené do Tyršova koupaliště investovat. "Přijde mi to jako smysluplná a správná investice. Musíme vymyslet, jak v postupných krocích koupaliště revitalizovat," řekl Jarolím. Celková rekonstrukce areálu by si vyžádala náklady přes 100 milionů korun, oprava rekreačního bazénu by přišla asi na částku mezi 30-40 miliony.

"Existuje však skupina místních lidí, kteří bojují za to, aby koupaliště nikdy neztratilo svoji tvář. To znamená žádné moderní prvky. I proto chceme, aby nám návštěvníci sdělili svůj názor v anketě," uvedl starosta.

Jarolím potvrzuje, že nezbytná je oprava padesátimetrového rekreačního bazénu. "Jeho stav je opravdu špatný. Každoročně čekáme, jestli nám ho hygiena zavře nebo ne. Jeho rekonstrukce by přišla na řadu jako první," nastínil. Na opravu rekreačního bazénu je vydané stavební povolení z dřívějších let.

"Oprášili jsme projekt z roku 2009, který předpokládá zkrácení bazénu na 33 metrů a umístění menší bazénové vany z nerezu, aby bazén vydržel delší dobu. Pokud bychom zadávali novou studii, mohlo by se zahájení rekonstrukce protáhnout kvůli řadě procesů na několik let," poznamenal.

"Rizikem je, že do té doby definitivně přestane rekreační bazén technicky a hygienicky vyhovovat a bude muset být pro veřejnost uzavřen," upozornil místostarosta Dvora Králové Jan Helbich. "Většina objektů v areálu Tyršova koupaliště je na hraně životnosti. Pokud bychom se rozhodli pro komplexní revitalizaci areálu, která by se týkala například rekonstrukce altánu, zázemí brouzdaliště, technologie úpravny vody, sportovišť, inženýrských sítí, oplocení, parkoviště, restaurace, domu správce a dalších prvků, tak odhadované náklady zcela jistě přesáhnou 100 milionů korun," upřesnil.

Stanislav Ježek by jako pravidelný návštěvník rekreační bazén nezmenšoval. "V případě vysokých teplot a velké návštěvnosti se do vody vejde každý a nikdo se nemusí cítit jako sardinka. Do čela toho bazénu bych dal dvě-tři různé klouzačky, po jedné straně bazénu masážní vodní lavice, doprostřed bazénu vodní houpačku. Lidé jsou také trochu zhýčkaní, tak by se hodila možnost přihřát vodu," vyslovil svůj názor Stanislav Ježek.

Jiří Jaroš z Tyršova plaveckého klubu, který se aktivně zapojuje do diskuse o koupališti ve Dvoře Králové nad Labem, Deníku řekl, že v první řadě snahu o rekonstrukci vítá. "Starý bazén je piha na kráse našeho koupaliště. Město nestojí před rozhodnutím rekonstruovat buď jen bazén, anebo celý areál. To, co jsme my i přizvaní nezávislí architekti doporučili, je, aby rekonstrukci bazénu předcházelo vypracováni strategie rozvoje, nejlépe ve spolupráci s městským architektem. Teprve potom, až bude město vědět, jaké plány s koupalištěm na příštích několik let má, by se mělo přistoupit k návrhu a realizaci bazénu," zareagoval.

"Vítáme však snahu o organizaci dotazníkového šetření a hledání městského architekta. Věříme, že je vše na dobré cestě, i když klikaté," objasnil postoj Jaroš.

Ve Dvoře Králové nad Labem vznikla občanská iniciativa na výstavbu krytého bazénu ve městě. Starosta Jan Jarolím však považuje za nereálné, aby město stavělo v nejbližších letech krytý bazén a provozovalo ho. "Myslím, že by to měla být věc soukromého investora, který by krytý bazén provozoval, ať už v rámci zoologické zahrady nebo jinde. Pro město by bylo jeho vybudování obrovsky nákladné. Většina těchto zařízení se postavila v předchozích letech díky dotacím, dnes už na bazény dotace nejsou a nebudou. To jsme propásli v dřívějších letech," řekl Jan Jarolím.