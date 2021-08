"Nápadů bylo hodně, za mě to byla vynikající setkání," hodnotil mítinky starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. "Směr rozvoje koupaliště získal z našeho pozorování celkem jasné kontury a potvrdil i výsledky našeho loňského šetření - rekonstruovat rekreační bazén, zachovat jeho ráz a vrátit mu nějaký výrazný zábavní prvek, jakým byla ikonická skluzavka ze 70. let. Lidé často komentují sportoviště, restauraci a samotný provoz koupaliště," uvedl Jiří Jaroš z Tyršova plaveckého klubu.

"Koupaliště je naše perla, kam jezdí velké množství návštěvníků z řady měst celého kraje, a měli bychom si ji hýčkat," řekl Jarolím. Město i občané však ví, že potřebuje rekonstrukci. Opravu si žádá především padesátimetrový rekreační bazén. "Tento starý bazén je piha na kráse našeho koupaliště," upozornil Jiří Jaroš z místního Tyršova plaveckého klubu, který se aktivně zapojuje do dění o dvorském koupališti.

Těmto názorům dali za pravdu i lidé. "Naprostá většina lidí chce, aby se něco udělalo s rekreačním bazénem, který je ve špatném stavu. Kvůli němu jsme odstartovali přípravu rekonstrukce. Lidé také žádají renovaci restaurace. Hodně chtějí vyžití pro mládež jako klouzačky a tobogán. Mnohokrát zaznělo, že by se při rekonstrukci neměl ztratit duch koupaliště," vyjmenoval klíčové náměty Jarolím, který se objevil v informačním stánku na koupališti v obou víkendových dnech a diskutoval s lidmi. "Překvapilo mě, jak velký počet lidí z Trutnova, Vrchlabí, Hořic, Jaroměře, Hradce Králové k nám jezdí. Tyršovo koupaliště vnímají jako krásný, rozlehlý areál," dozvěděl se starosta.

"Jádro současného problému s rekonstrukcí je, že jsme chtěli využít studii z roku 2009, která počítá se zkrácením bazénu z 50 na 33 metrů. Zkrácení bylo navrhované z technických důvodů, pod bazénem je špatné podloží," vysvětlil Jarolím.

"Setkání s občany nemůžeme hodnotit jinak než kladně. Získali jsme desítky nápadů a dotazníků už jsou vyplněny stovky. Oceňuji, že se svou účastí do akce zapojilo i vedení radnice. Hlavně proto, že konečně získali kontakt s komunitou Tyršova koupaliště," dodal Jaroš.

Lidé mají možnost vyjádřit k situaci s Tyršovým koupalištěm v písemném i internetovém dotazníku do konce srpna. Dosud se jich sešly více než dvě stovky. Městu poslouží jako podklady pro další postup při přípravě rekonstrukce. "Chceme se opřít o názory lidí. Bude to úkol pro schopného architekta, aby dokázal navrhnout takovou podobu rekonstrukce, aby nezabila duch, který koupaliště má," zdůraznil starosta. "Byl bych rád, abychom příští rok měli jasnou představu o tom, jakým způsobem se bude rekonstruovat rekreační bazén. To je první krok. Na něj bude navazovat vše ostatní," upřesnil Jarolím.