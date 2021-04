Záměr developerské společnosti Brickbay SE postavit 55 bytů ve třech pětipodlažních domech se zelenými terasami a zelenými střechami se setkal s nevolí obyvatel, především z lokality Berlínek, kde by se měly domy stavět. Občané doslova grilovali zástupce developera, Matouše Spilku, projektového a obchodního ředitele společnosti Brickbay SE, a pardubického architekta Milana Košaře, který vytvořil studii projektu. Ti na zastupitelstvu vysvětlovali podrobnosti plánované výstavby.

Vzrušená diskuse se protáhla téměř na čtyři hodiny až do pozdních večerních hodin. Konkrétní výsledek ale nepřinesla. Ani jeden ze tří návrhů usnesení zastupitelé neodhlasovali. To znamená, že výstavba bytů nebyla ani schválena , ani zamítnuta, ale zastupitelstvo se bude situací zabývat dál.

Co vadilo lidem, kteří přišli protestovat proti záměru výstavby bytů na Berlínku? "Se záměrem postavit tam tři tak velké bytové domy výrazně nesouhlasím. Je to klidná lokalita s příjemným bydlením. Náš dům je čtyřpodlažní, zatímco ten, který by se stavěl naproti, má být pětipodlažní. Řekla bych, že slunce opravdu neuvidíme," vyjádřila se Lenka Kožešníková.

Bohumil Vávra se nastěhoval do stejného místa před rokem, kvůli pořízení bytu si vzal hypotéku. "Nedokážu si představit, že budu koukat z okna na obrovský barák. Bude tam tma," vyslovil obavy.

"Chápu, že lidé, kteří tam bydlí, se cítí dotčeni plánovanou výstavbou. To je srozumitelné. Nesouhlasím ale, že by mělo dojít ke znehodnocení současných domů," oponoval Matouš Spilka ze společnosti Brickbay SE.

Paní Maňásková bydlí na Berlínku padesát let. "Běžte se tam podívat večer, je to totální hrůza. Lidé nemají kam dát auta. Berlínek je malebné prostředí, které by bylo pryč. Mrzí mě, že něco takového mohlo někoho napadnout, vymyslet na takovém malém prostoru další bytový dům," zlobila se.

"Organizované parkování nahradí divoké parkování na neupravené ploše. Počet navržených parkovacích míst není takový, aby vznikal jejich nedostatek. Jsem přesvědčen, že navržená organizace parkování nabízí větší pohodlí než stávající situace," reagoval architekt a urbanista Košař.

Občané sepsali proti záměru petici, kterou doručili na radnici 11. prosince loňského roku. Obávají se zastínění bytových jednotek v přilehlém bytovém domu, přetlaku na parkovací místa a zvýšeného provozu na místních komunikacích. V úterý se peticí zabývali dvorští zastupitelé.

Podle starosty Dvora Králové nad Labem Jana Jarolíma by developer získal pozemek od města až po kolaudaci bytů. Nic jistého ovšem tuto chvíli nemá. "Další případní investoři, kteří projeví záměr výstavby v této lokalitě, můžou podat svoje nabídky. Pokud přijde do doby příštího zastupitelstva jakákoliv nabídka, mělo by se jí zastupitelstvo zabývat. Musíme ji vzít v potaz," konstatoval Jan Jarolím.

V PLÁNU JE POSTAVIT NA BERLÍNKU 55 BYTŮ

Developerská společnost Brickbay SE má zájem postavit tři pětipodlažní domy ve Dvoře Králové nad Labem v lokalitě Berlínek. Vzniknout by tam mohlo 55 bytů. Podle Matouše Spilky, projektového ředitele firmy Brickbay SE, má jít o investici zhruba za 110 milionů korun.

"Naším záměrem je postavit tři terasovitě uspořádané bytové domy v místě, kde územní plán výstavbu umožňuje. Je na zastupitelstvu, jak o našem záměru rozhodne," uvedl Matouš Spilka. Developer předpokládá vybudování minimálně 70 parkovacích míst, zároveň se má podílet na revitalizaci přilehlého parku.