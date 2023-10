Nezvykle rychlý konec mělo mimořádné úterní zastupitelstvo ve Dvoře Králové nad Labem. Svolali ho opoziční zastupitelé, aby sesadili z funkce místostarostu města Jana Helbicha. K hlasování o jeho odvolání však ani nedošlo.

Vládnoucí koalice (ANO + Síla Dvora) zarazila snahu opozice (ODS, Sportovci pro Dvůr, DKoalice, Piráti) hned v zárodku. Postarala se o to, že nebyl schválen program mimořádného zasedání zastupitelstva, ani dodatečně navržené body a zastupitelé mohli jít sotva po deseti minutách domů. Znamená to, že místostarosta Dvora Králové nad Labem Jan Helbich nadále zůstává v pozici místostarosty města.

„Je to arogance moci současného vedení města,“ neskrývala Linda Harwot z DKoalice rozhořčení nad rychlým ukončením mimořádného zastupitelstva bez možnosti diskuse a hlasování o navržených bodech. „Myslím si, že si to koalice projela. Body programu, který dnes nebyl schválen, předložíme znovu na řádném prosincovém zastupitelstvu,“ ujistil zastupitel ODS Jan Bém. „Za bezmála deset let současného vedení už je jejich pochybení hodně, město stojí jejich studie desítky milionů korun. Co se ale zrealizovalo kromě ZŠ Schulzovy sady?,“ dodal Bém.

„Nemyslím si, že to děláme špatně, nic jsme neukradli. Postupujeme naprosto korektně v souvislosti s rozhodnutím rady města a zastupitelstva, strategického plánu a rozpočtu města,“ oponoval místostarosta Dvora Králové Jan Helbich (ANO).

Návrh na odvolání Jana Helbicha vysvětlila opozice dlouhodobou nespokojeností s výsledky vedení města, konkrétně výkonem mandátu místostarosty. Vadí jí především stav investic a projektů.

„Současné vedení v čele s ANO řídí Dvůr Králové nad Labem už devět let, ale přes všechny volební sliby zůstává naprostá většina dlouhodobě potřebných věcí ve městě nevyřešena - od koupaliště, zimního stadionu, areálu letního stadionu, stadionu v Podharti, autobusového nádraží, krytého bazénu, chybějících chodníků do okrajových městských částí po mnohé další. Místo řešení těchto často už kriticky zanedbaných částí infrastruktury přichází současné vedení pravidelně s novými mnohamilionovými projekty, které už tak opožděné projekty opět odsouvají do vzdálené budoucnosti,“ řekla Deníku zastupitelka Linda Harwot z DKoalice.

„Mayerova továrna, Ekocentrum Hájenka, revitalizace parku Schulzovy sady a další jsou jistě krásné projekty, ale při celkovém součtu jejich nákladů blížícím se miliardě je jejich upřednostňování na úkor mnohem akutnějších věcí naprosto nezodpovědné. Jsme přesvědčeni, že při řízení města dochází k porušení jednání řádného hospodáře, a proto voláme vedení a zejména pana místostarostu Helbicha, který má investice na starosti, k odpovědnosti,“ dodala.

Vyvrcholením nespokojenosti opozice je situace s plánovanou revitalizací bývalé Mayerovy továrny. „Nezískání dotace na revitalizaci Mayerovy továrny kvůli nesplnění její základní podmínky byla už jen poslední kapka trpělivosti občanů i opozice,“ zdůraznila Linda Harwot.

Opoziční zastupitelé dávají Helbichovi za vinu, že město letos nezískalo dotaci na přestavbu areálu na kulturní a zábavní centrum. Radnice letos v dubnu požádala o dotaci 371 milionů korun z Národního plánu obnovy z programu Brownfieldy. Státní fond podpory investic ale žádost města zamítl pro nesplnění podmínek. Nová stavba přesahovala půdorys původního objektu o více než povolených pět procent plochy. Rozhodnutí se město oficiálně dozvědělo na konci září.

„Ve středu má jednat vláda, kde se má ministr pro místní rozvoj Bartoš zabývat tímto dotačním programem. Z deseti podaných žádostí do tohoto programu jich totiž osm nevyhovělo,“ přišel s novou informací místostarosta Dvora Králové Jan Helbich (ANO).

Projekt revitalizace Mayerovy továrny provází podle něj ve Dvoře Králové nad Labem silná dezinformační kampaň. „Některé informace byly našim občanům předávány záměrně zcela zkreslené. Veškeré kroky, které jsme v otázce revitalizace Mayerovy továrny činili, byly vždy na základě schválení, ať už zastupitelstvem nebo radou města. Mnozí ze zastupitelů, kteří jsou podepsáni pod svoláním mimořádného zastupitelstva, souhlasili s realizací,“ připomněl Jan Helbich.

Starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO) zdůraznil, že v souvislosti s nezískáním dotace na výstavbu kulturního sálu rozhodně nelze mluvit o škodě, která by městu tímto vznikla. „Projekt, který byl vítězem architektonické soutěže, měl bez ohledu na vyhlášenou dotaci jasně dané parametry týkající se termínů i ceny, a jen díky výjimečně obětavé práci celého architektonického studia pana Grimma a vedoucího odboru investic se stihly dodat všechny podklady nutné k podání žádosti o dotaci,“ uvedl Jarolím.

„To, že město nezískalo dotaci na výstavbu kulturního sálu dotaci, je samozřejmě nepříjemná věc. Nicméně je potřeba v této souvislosti doplnit i další spojitosti. Město si administraci dotace smluvně zajistilo se společností CIRI, která podání žádosti včetně kontroly plnění podmínek dotace zajišťovala. Na základě nepřidělení dotace došlo k několika jednáním se zastupiteli i architekty, jejichž výsledkem by měl být společný postup k revitalizaci samotného objektu bývalé továrny, samozřejmě i ke snaze o získání dotačních prostředků na odstranění kontaminace podloží i další investiční práce spojené s tímto areálem,“ vysvětlil starosta Dvora Králové nad Labem. Podle něj jednání o možnostech spolufinancování nadále probíhají, dotace na obnovu brownfieldů není jediným zdrojem.

