Svou činnost zahájila i stavební společnost, která provede rekonstrukci komunikace, chodníků a veřejného osvětlení. Ta během přípravných prací vytěžila stromy v lese podél komunikace a opravila objízdné trasy. Stavební práce se realizují za úplné uzavírky silnice Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, která potrvá do konce října. Kvůli její rekonstrukci jsou stanoveny objízdné trasy pro osobní, nákladní a autobusovou dopravu a platí výlukové jízdní řády.

Zahájeny byly také práce na odvodnění komunikace včetně úpravy příkopů podél lesa, kde vzniknou kamenné kaskády, které mají za úkol zmírnit proudy vody v případě deště.

Pracovníci Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem dokončují prodloužení kanalizace. Pracují také na obnově vodovodu. "Upozorňuji občany na odstávku vodovodu, k níž dojde 5. května kvůli přepojování ze staré vodovodní sítě na nově budovanou. Podrobnosti budou zveřejněny na webu města a MěVaKu," říká místostarosta Dvora Králové Jan Helbich.

Rekonstrukce Krkonošské ulice se realizuje v rámci další etapy kompletní rekonstrukce krajské silnice č. II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, tentokrát v úseku od čerpací stanice po odbočku na Vítěznou. Na projektu město Dvůr Králové nad Labem spolupracuje s Královéhradeckým krajem.

Kromě prací na vodovodu a splaškové kanalizaci, za něž město zaplatí 15,7 milionu Kč, dojde k předláždění stávajícího chodníku, vybudování nového chodníku až na křižovatku k „Chaloupkám“ a také k vybudování souvisejícího veřejného osvětlení. Zatímco Královéhradecký kraj za rekonstrukci vozovky a vybudování nové dešťové kanalizace zaplatí 61,4 miliony Kč, náklady za práce na chodnících a veřejném osvětlení ve výši 5,1 milionu Kč uhradí město Dvůr Králové nad Labem.

OBJÍZDNÉ TRASY



Osobní a nákladní doprava (obousměrně): z centra města směr Hradec Králové, ulice Dukelská, Hradecká dále po silnici č. II/299 přes Zboží až do Choustníkova Hradiště, zde odbočit na silnici č. I/37 směr Kocbeře.



Pro osobní dopravu (obousměrně): z centra města ulicí Tyršova, odbočit do ulice Nová Tyršova směr Vítězná do obce Komárov, zde odbočit a přes obec až k silnici č. II/300 směr Kocbeře.



Linkové autobusy (obousměrně) směr Trutnov: z autobusového nádraží vpravo po ulici 17. listopadu k okružní křižovatce Dukelská - Legionářská - 17. listopadu, zde doprava a dále po silnici II/299 ulicemi Dukelská, Hradecká směr Zboží, za Zbožím doleva na silnici č. III/29926 ve směru na Novou Ves s výjezdem na silnici I/37 směr Kocbeře.



Linkové autobusy (obousměrně) směr Vítězná: (vybrané spoje) využijí trasu z Krkonošské ulice do ulice Nová Tyršova na silnici č. III/29929 a odtud na Komárov a zpět na silnici č. II/300.