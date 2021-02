Do Dvora Králové nad Labem přivezli hasiči v pátek 125 000 roušek.Zdroj: Město Dvůr Králové nad LabemOchranné roušky přivezli členové HZS Královéhradeckého kraje a předali je dobrovolným hasičům ze Žirče. "Dobrovolní hasiči během dopoledne v sobotu 13. února rozvezou na domluvená distribuční místa v obcích správního obvodu zhruba 60 tisíc kusů roušek," uvedl královédvorský starosta Jan Jarolím.

Zbývající ochranné pomůcky budou od pondělí 15. února distribuovány ve Dvoře Králové nad Labem. "Roušky jsou určeny především sociálně slabým občanům, kteří nemají možnost si tyto ochranné pomůcky opatřit. Distribuovat je budeme prostřednictvím organizací, které ve městě působí v sociálních službách. Část tak převezme naše pečovatelská služba, která provozuje například i azylový dům Žofie nebo noclehárnu, část Farní charita a Diakonie. Do sociálně slabších rodin budou ústenky distribuovat také sociální pracovnice městského úřadu," upřesnil Jan Jarolím. Distribuce bude probíhat průběžně.

Občané, kteří budou roušky nezbytně potřebovat a nebudou mít jinou možnost, jak je obstarat, si je budou moci vyzvednout od pondělí 15. února v městském informačním centru ve Švehlově ulici (tel.: 499 318 287 a 730 182 895), které bude otevřeno v pracovní dny v režimu výdejního okénka od 9 do 16 hodin. Obracet se mohou také na sociální pracovnice Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem prostřednictvím poradenských linek 737 079 690, 731 630 416 a 734 763 090, a to od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin.