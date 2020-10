Vybudování většího prostoru pro bydlení s třemi velkými boxy umožní zoologům lepší a bezpečnější manipulaci se slony. Zároveň otevřelo safari parku možnost rozšířit stádo o další dvě slonice. Vedle slonice Drumbo, která se narodila v roce 1974 v Zimbabwe a ve vídeňské zoo v Schönbrunnu žila od roku 1992, by ještě mohla přijít do Dvora Králové i čtvrtá samice z Magdeburgu.

"Naše zařízení již není vhodné pro chov dospělého samce a velké sloní rodiny, vůbec nesplňuje současné standardy. Ujali jsme se proto v rámci Evropského záchovného programu role, která je neméně důležitá a tou je péče o starší slonice mimo reprodukci. Ty zůstaly při vytváření nových rodin osamocené nebo je nové rodiny nepřijaly. Slon je stádové zvíře, potřebuje společnost ostatních slonů. Nikdy není dobře pro slona, když je sám. Samotu snáší špatně, obzvlášť slonice," vysvětluje zoolog Safari Parku Dvůr Králové Jiří Hrubý.

Chov pouze dvou samic, které měl Dvůr Králové dosud, nebyl výhodný ani pro zoo, proto se rozhodli ujmout dalších dvou slonic. "Naše kapacity pro ubytování starších slonic jsme nabídli v rámci evropské asociace zahrad a programu pro africké slony. Do budoucna máme v plánu postavit moderní chovné zařízení pro slony, ale to představuje obrovskou částku v řádech stovek milionů korun. Máme vymyšlené umístění, prostor by na to byl, ale je to ohromná investice. Tam by probíhalo sestavení skupiny slonů kvůli chovu," říká Hrubý.

Novinkou je kontaktní stěna

Zcela zásadní novinkou nově přebudovaného pavilonu je kontaktní stěna z ocelových rámů s otvory pro uši, nohy nebo chobot. Ta je klíčová pro bezpečnější práci se slony. Chovatelům umožní provádět rutinní veterinární ošetření nebo každodenní péči o slony, například nezbytnou pedikúru, tak, aniž by se vystavovali nebezpečí napadení. Pro Dvůr Králové to znamená novou etapu v chovu slonů.

Na novém bydlení pro slony pracovali řemeslníci z kovářství a zámečnictví z nedaleké Žirče, které vedou Daniel a Jiří Machovi. Použili celkem 16 tun železa. "Nejtěžší bylo vybudovat kontaktní stěnu a zhotovit ji tak, aby byla posuvná. Je těžká dvě tuny a vysoká 3,5 metru. Dělali jsme také železné konstrukce a pět vrat, která jsou také vysoká přes tři metry, aby jimi sloni mohli procházet," upřesňuje Daniel Mach.

Práce na rekonstrukci pavilonu Africká savana začaly loni na podzim, druhá etapa pokračovala letos od jara. Intenzivní práce se rozjely od května. "Výroba probíhala převážně na dílně, montáž na místě v zoo. Kompletně bylo všechno hotové, i s hydraulikou a elektrikou, v pátek 16. října," doplňuje šéf kovářství a zámečnictví ze Žirče, které není v zoo žádným nováčkem. "Pro zoologickou zahradu pracujeme zhruba pět let. Dělali jsme například na hrošinci, naposledy v pavilonu fos. Ohledně váhy materiálu, objemu a velikosti práce byla rekonstrukce pavilonu pro slony největší zakázkou," říká Daniel Mach.

Sloni dostali písek

Nové bydlení bude znamenat pro slony velkou změnu. "Mělo by to být pro ně příjemnější. Už jen kvůli tomu, že polovina pavilonu je pokrytá pískem, který tam před tím vůbec nebyl. Dávali jsme ho tam až po rekonstrukci, aby sloni měli v pavilonu, kde musí být v zimních měsících zavření, měkkou podlahu. Manipulace se zvířaty by měla být klidnější a vše by mělo probíhat jednodušeji. Chceme, aby sloni žili ve Dvoře Králové co nejpřirozeněji. Co největší společný prostor je k tomu dalším důležitým krokem," přibližuje zoolog.

Nové dělení prostoru umožňuje lepší a bezpečnější manipulaci se slony. Dosavadní systém hydraulických sloupů nebyl dlouhodobě funkční. "V zimních měsících tak bylo možné provádět úklid jen tak, že sloni museli do venkovního výběhu, což vzhledem k počasí vždy nebylo možné. Stejně tak trénink nebo veterinární zákroky přes tyto sloupy byly velmi nebezpečné, protože sloupy neposkytovaly žádnou ochranu před slony. Pro ošetřovatele to nebyla bezpečná situace a nemohli se tam bezpečně pohybovat. Teď je slon uzavřený v boxu, který je udělaný tak, že můžete přijít k hrazení a nemůže se vám nic stát," popisuje Jiří Hrubý.

Přes kontaktní stěnu budou probíhat veškeré drobné zdravotní úkony jako ošetření nohou či odběry krve z ucha. "Ke spolupráci dochází pouze tehdy, kdy sloni chtějí, a za odměnu, tedy na principu pozitivní motivace. Je založená výhradně na dobrých vztazích mezi lidmi a zvířaty. Chráněný kontakt umožňuje slonům maximální projevy přirozeného chování a zároveň bezpečnost ošetřovatelů," připomíná zoolog.