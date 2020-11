/VIDEO, FOTOGALERIE/ Automatickou výrobní linku, která je schopná vyprodukovat 100 000 roušek za jediný den, nebo také jiný stroj, jenž umí naplnit 8000 hořických trubiček za hodinu či buchty, dokáže vyrobit firma SKV ve Dvoře Králové nad Labem. S linkou na roušky udělala terno. V Česku byla první, kdo s její výrobou přišel. Projevilo se to jak na maximálním pracovním vytížení, tak na ekonomice firmy. Přinese více než dvojnásobné zvýšení obratu.

Firma SKV ve Dvoře Králové nad Labem vyrábí linku, která umí vyprodukovat 100 tisíc roušek za jediný den. | Video: Deník/ Jan Braun

V menším výrobním závodě s 21 zaměstnanci, zastrčeném v boční ulici nedaleko centra Dvora Králové nad Labem, se mají chlapi co otáčet. Pracovní cvrkot je patrný na první pohled. Sestrojují tam automatickou výrobní linku, která produkuje nejžádanější sortiment současnosti: roušky. Královédvorská firma SKV jich letos vyrobí devět. Během roku dodala šest linek do pěti fabrik zabývajících se zdravotnickým materiálem, mimo jiné do Červeného Kostelce, Českého Meziříčí a Turnova. Rozpracované jsou ve Dvoře Králové další dvě, z toho jedna pro zákazníka z Arménie. Devátou chtějí stihnout do konce roku. Základní cena jedné výrobní linky je 6,5 milionu korun.