Vysvědčení, které si děti donesly ze školy, se může stát vstupenkou k návštěvě Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Stačí, když si školáci ve věku do patnácti let vysvědčení vezmou do zoo s sebou a za návštěvu zaplatí jen deset korun.