V pondělí má být podle předpovědi jen 23 stupňů Celsia, v dalších čtyřech dnech bude chladněji a dokonce má pršet. Přesto se ve Dvoře Králové nad Labem rozhodli otevřít koupaliště. Provoz zahájí v pondělí 20. května.

Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. | Foto: Jan Bartoš

Tyršovo koupaliště zahájí v režimu vedlejší sezóny. První týden bude otevřené pouze od 10 do 18 hodin. Až teprve ve druhém týdnu, tedy od pondělí 27. května, bude přístupné denně od 8:30 do 20 hodin.

Pro návštěvníky jsou připravené dvě novinky. „U pokladen bude možné platit vstupné bezhotovostně, tedy platební kartou. Pro větší komfort jsme vybavili sociální zařízení bezdotykovými sprchami a umyvadly,“ říká Dominik Valenta, ředitel Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, které jsou správcem koupaliště.

V okolí šaten bude v červnu díky metropolitní síti dostupné veřejné wi-fi.

Se zahájením provozu začíná i prodej permanentek. Vstupné na koupaliště letos nepatrně vzroste. „Do cen jsme promítli inflaci a také zdražení energií,“ vysvětluje Valenta.

Dospělý letos za celodenní vstup zaplatí 100 korun, po 17. hodině 50 korun. Děti od 7 do 18 let a studenti do 26 let zaplatí za celodenní vstupenku 60 korun, po 17. hodině 35 korun. Pro dospělé nad 60 let činí celodenní vstupné 70 korun, po 17. hodině 35 korun.

Vstupné na poslední hodinu bude pro všechny činit 25 korun. Děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P mají vstup na koupaliště zdarma.

Sezónní permanentka pro dospělého stojí 1600 korun. Rodinná permanentka na 10 vstupů vyjde na 630 korun, na 30 vstupů stojí 1650 korun.

V sobotu 25. května bude vstupné na Tyršovo koupaliště zdarma. Od 10 hodin se totiž v areálu uskuteční komentovaná prohlídka k plánované revitalizaci. V pátek 31. května bude na koupališti Den dětí.

Jako první v kraji dnes zahájilo sezónu hradecké koupaliště Flošna.

