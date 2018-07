Dvůr Králové pokračuje v opravě fasády Hankova domu

Dvůr Králové - Letní prázdniny města využívají k opravám mnoha budov, které mají během letních měsíců nižší návštěvnost.

Hankův důmFoto: Archiv

Královédvorská radnice investuje třeba do výměny oken na budově knihovny Slavoj nebo do opravy další části fasády Hankova domu. „Z fasády směrem do Valové uličky bude odstraněn svrchní neprodyšný akrylátový nátěr. Poté budou původní omítky a plastické prvky štukové výzdoby na budově restaurovány, stejně jako původní kamenické prvky fasády, tedy podokenní parapety, portály někdejších vstupních dveří a sokl budovy,“ říká Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku městského úřadu.

Za stavební práce město zaplatí 3,7 milionu korun. Od poloviny července pak Dvůr Králové bude měnit okna na bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici, který je kulturním památkou. Výměna se bude týkat celkem 30 oken různých velikostí na jihovýchodní fasádě domu. První fáze bude trvat do poloviny října letošního roku, druhá se uskuteční v roce 2019. Stávající dožilá dřevěná okna nahradí nová bílá špaletová. Královédvorská radnice okna vymění také na budově Městské knihovny Slavoj.