Dvůr Králové nad Labem prodá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pozemky kvůli výstavbě dálničního úseku D11 Jaroměř - Trutnov. Dostane za to 41,5 milionu korun.

Na dálničním úseku Jaroměř - Trutnov vznikne na Výšince tunel, zhruba čtvrt kilometru za motorestem Na Výšince. Levý tubus bude dlouhý 780 metrů, pravý 756 metrů. | Video: Deník/Jan Braun

Prodej schválili v úterý zastupitelé. Pozemky se nachází ve Zboží, Záboří, Kocbeřích a Horním Žďáru. Na trase budoucí dálnice má ŘSD vykoupených osmdesát procent pozemků, zahájení výstavby 19,6 km dlouhého úseku plánuje v příštím roce. Ještě před tím ale musí získat stavební povolení a vybrat stavitele dálnice v tendru.

O zakázku se bude velmi pravděpodobně ucházet i polská stavební společnost Budimex SA, která byla vyloučena z tendru na stavbu úseku D11 z Trutnova na hranice s Polskem. Připustilo to vedení firmy. Budimex momentálně podal odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dvůr Králové prodá ŘSD většinou lesní pozemky, které jsou ve správě Lesů města. „Tyto pozemky budou v budoucnu dotčené stavbou dálnice. Přestože dálnice významně zasáhne do rázu krajiny, realizaci takto strategicky významné stavby samozřejmě podporujeme,“ řekl místostarosta Dvora Králové Vítězslav Šturma. „Prodej pozemků se promítne i do hospodaření městské společnosti. Proto již nyní aktivně vyhledáváme jiné vhodné pozemky, kterými by bylo možné doplnit stávající rozlohu lesů, na kterých Lesy města Dvůr Králové nad Labem hospodaří,“ uvedl Šturma.

Cena prodávaných pozemků byla stanovena znaleckými posudky na téměř 5,2 milionu Kč včetně DPH. „Tato cena byla podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury vynásobena koeficientem 8, takže celkově město obdrží do svého rozpočtu téměř 41,5 milionu Kč,“ upřesnil starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

„Kromě toho pokračují intenzivní jednání s hejtmanem Královéhradeckého kraje Martinem Červíčkem, ministerstvem dopravy a vedením ŘSD nad konkrétní podobou budoucích připojení Dvora králové nad Labem na tento plánovaný úsek dálnice D11,“ dodal Jarolím.

Na stavbu dálničního úseku Jaroměř - Trutnov je vydané pravomocné územní rozhodnutí. „Naplno běží majetkově-právní příprava. Naším cílem je na přelomu první a druhé poloviny příštího roku stavbu zahájit. Lze očekávat, že můžou nastat komplikace, ale všechny kroky směřujeme k tomu, abychom byli schopni na začátku druhé poloviny roku 2025 stavbu zahájit,“ uvedl letos v březnu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Situaci na úseku Jaroměř - Trutnov zkomplikovaly odvolání a žaloby vlastníka pozemků v Hajnici Petra Holubce. Důležitým okamžikem proto byl březnový rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně. Ten zamítl kasační stížnost Petra Holubce proti rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Vlastník několika pozemků v Hajnici v blízkosti budoucí dálnice se odvolával proti potvrzení pravomocného územního rozhodnutí na stavbu D11 z Jaroměře do Trutnova.

Žalobu na krajský úřad nejprve loni v říjnu zamítl Krajský soud v Ostravě. Petr Holubec se poté odvolal k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ten vydal rozsudek ve čtvrtek 14. března. Kasační stížnost Holubce zamítl. „Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné,“ konstatoval Nejvyšší správní soud.

Dálnici z Jaroměře do Trutnova plánuje ŘSD postavit v letech 2025 až 2028. Na trase vznikne 18 mostů na dálnici, 6 nad dálnicí, 1 ekodukt, 1 podchod, mimoúrovňové křižovatky v Choustníkově Hradišti a Kocbeřích a 17 protihlukových stěn o celkové délce 12 kilometrů. V místní části Hajnice Brusnici vyroste oboustranná odpočívka. Dominantou 19,6 km dlouhého dálničního úseku bude tunel na Výšince. Jeho levá část bude dlouhá 780 metrů, pravá 756 metrů.

