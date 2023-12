Rok po příchodu tučňáků brýlových do Dvora Králové přišla na svět v safari parku první tři mláďata. Vylíhla se na přelomu listopadu a prosince. Nejmladší je 13 dnů staré, dalším je 16 a 27 dnů. Zatím dobře prospívají. Odchovávají je tři dvojice tučňáků. „Vše nasvědčuje tomu, že jsme svědky prvních úspěšných odchovů tučňáků brýlových v dějinách safari parku,“ věří zoolog Michal Podhrázský.

V Safari Parku Dvůr Králové přišla na svět v uplynulých dnech první mláďata tučňáků brýlových. | Foto: Helena Hubáčková/Safari Park Dvůr Králové

Tři mláďata tučňáka brýlového vyrůstají v budkách a hnízdních norách průchozí expozice nového celku West Cape. Pokud vše dobře dopadne, půjde o první odchov tučňáka v historii zahrady. Návštěvníci uvidí mláďata nejdříve na začátku příštího roku. Zatím setrvávají v hnízdech, kde zůstanou až do přepeření do nesmáčivého šatu.

„Všechny páry o vylíhlé potomky příkladně pečují a ta dobře prospívají. Ještě není vyhráno, ale jsme optimističtí,“ říká zoolog Michal Podhrázský. V kolonii v sezoně tučňáci snesli 9 vajec, některé páry hned dvě vejce. V takových případech každému z párů nechal jedno vejce a dalšího potomka podloží dalšímu z párů, šance na odchov dvou mláďat jediným párem je totiž poměrně malá. „Do odchovu se snažíme zasahovat co nejméně, vše necháváme na rodičích a situaci jen opatrně monitorujeme,“ doplňuje Michal Podhrázský.

OBRAZEM: Safari park odstartoval letní sezonu, návštěvnickým hitem jsou tučňáci

Návštěvníci si ovšem na první pozorování budou muset ještě počkat. „Mláďata jsou zatím zcela závislá na péči rodičů a neopouštějí hnízda. Poprvé se ven vydávají obvykle zhruba od šestého týdne věku. Věříme, že na jaře tak lidé dostanou možnost pozorovat mladé mezi dospělými. Snadno je poznají podle méně kontrastního peří,“ vysvětluje Michal Podhrázský. Teprve díky přepeření do nesmáčivého peří umožní mláďatům vypravit se do vody. Pokud by do vody spadli v prachovém peří, s největší pravděpodobností by se utopila.

Ze slévárny Západní Kapsko. Safari park otevřel nový návštěvnický okruh

Tučňáci brýloví do Dvora Králové přijeli v létě 2022. Hejno obydlelo největší expozici pro tučňáky v rámci českých zahrad, která je navíc průchozí. Vzhledem odkazuje k přístavnímu městu Luderitz v Namibii a zvířata v ní žijí obklopená prvky lidské civilizace. Přírodu v sevření člověka ukazuje celá expozice West Cape, která tak upozorňuje na stále větší tlak lidí na přírodu.

Chov tučňáků je velmi náročný prakticky ve všech ohledech. Jde o zvířata citlivá na stres i na výbornou kvalitu vody nebo krmení. To tvoří mořské ryby nebo bezobratlí. Safari park dováží mořské ryby výhradně z certifikovaných zdrojů, které jsou k životnímu prostředí ohleduplné a zdroje využívají zodpovědně.

Tučňáci si ve Dvoře Králové zamilovali bazén, dokonce v něm i spí

Tučňáci se o rozmnožování snažili již v loňském roce. Vylíhlá ptáčata se jim však vlivem nedostatku zkušeností nepovedlo odchovat, což je poměrně běžné. Dovednosti spojené s odchovem mláďat je nutné si osvojit.