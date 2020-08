Rekonstrukce dvorského autobusového nádraží dlouho vázla na skutečnosti, že pozemky nepatřily městu. Až loni v září se je povedlo radnici ve Dvoře Králové získat. Vlastníkem pozemků o celkové výměře 9131 metrů čtverečních se stala poté, co je odkoupila od dopravní společnosti Arriva za 9,9 milionu korun. Rada města nyní potvrdila, že město nádraží opraví. Pokud získá dotace, může jít o investici za desítky milionů korun. Zároveň s tím padá možnost na vybudování společného autobusového a železničního terminálu v ulici 28. října v místě současné vlečky, která slouží k zásobování teplárny. Provoz železniční vlečky skončí úplně.

„Plocha naproti teplárně, která je ve vlastnictví společnosti ČEZ, byla v minulosti vytipována jako možná budoucí varianta vybudování společného autobusového a železničního terminálu. To ale bylo v době, kdy město nevlastnilo stávající autobusové nádraží a hrozilo, že jeho prodejem jinému zájemci bude muset dojít k nucenému přemístění autobusových stání,“ řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Železniční vlečka skončí

Velkolepý projekt, který by využil kolejiště vlečky a přivedl železniční dopravu přímo do města, byl představen v letech 2016 a 2017.

„Od té doby se situace změnila. Nejen tím, že město pozemky koupilo, ale i společnost ČEZ čím dál víc omezuje provoz vlečky a v příštích letech skončí úplně. V blízké budoucnosti se také oddaluje elektrifikace železniční trati do Dvora Králové nad Labem včetně právě uvedené vlečky, což bylo podstatným předpokladem pro eventuální vybudování společného terminálu na tomto místě,“ vysvětlil Jarolím.

Do toho, jak rozsáhlá bude rekonstrukce současného autobusového nádraží, zásadně promluví případné získání dotací. „Od toho se vše odvíjí,“ upozornil starosta.

„Záleží, s jakými podmínkami budou nebo nebudou vyhlášeny dotační tituly na rekonstrukce a budování terminálů veřejné dopravy. Pokud bychom se do dotačních podmínek vešli a vybrali dobrý návrh z architektonické soutěže, mohli bychom třeba už v roce 2022 rekonstruovat a investovat do terminálu i vyšší finanční prostředky v řádech desítek milionů korun. Pokud bychom byli odkázáni pouze na finanční prostředky z rozpočtu města, bylo by to samozřejmě méně,“ uvedl.

Město jedná o správní budově

Město je v tuto chvíli před vyhlášením architektonické soutěže na návrh řešení rekonstrukce autobusového nádraží. Jedná také se společností Arriva o případném odkoupení správní budovy, na kterou má dvorská radnice předkupní právo.

„I proto bude soutěž pro každého z oslovených architektů vyhlášena ve dvou variantách - se začleněním této budovy do konceptu rekonstrukce anebo bez ní. Výsledné varianty soutěže by nám měly napovědět právě i v rozhodování, jestli o nákup této nemovitosti usilovat anebo vybudovat autobusové nádraží bez ní,“ objasnil starosta Dvora Králové.