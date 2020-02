Již více než půl roku pracuje u Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem zkušený psovod Zdeněk Vojtěch. Se svou fenkou německého ovčáka Bonie má na kontě množství zásahů ještě z Hradce Králové, kde působil. Kromě pořádkových opatření třeba prohledávání opuštěných budov, pátrání po pohřešovaných a další.

Policejní pes - ilustrační snímek | Foto: Deník / Attila Racek

„Strážníci jsou oprávněni použít služebního psa namísto nebo vedle donucovacích prostředků. My ho využíváme hlavně při kontrole dodržování veřejného pořádku, při hlídkové činnosti během vybraných nočních služeb a při zabezpečení pořádku na hromadných veřejných společenských nebo sportovních akcích, například během hokejových zápasů. Právě při zajišťování veřejného pořádku během hokejových utkání Dvora Králové nad Labem proti Trutnovu a proti Vrchlabí nasadila městská policie i služebního psa. „Má to psychologický efekt. Pes hlasitým štěkáním odrazuje možné pachatele, kteří si většinou rozmyslí, jestli vyvolají konflikt nebo ne. Velmi často se jedná o situace, kdy by zasahující hlídce policistů nebo strážníků mohlo hrozit nějaké nebezpečí. Naším úkolem je tak dostat další potenciálně nebezpečné osoby do patřičné vzdálenosti,“ popisuje postup Zdeněk Vojtěch a zdůrazňuje, že zásah musí být vždy přiměřený.