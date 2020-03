FOTO: Příjezd do Dvora Králové odřízla oprava silnice, uzavírka potrvá do října

/FOTOGALERIE/ Řidičům se od pondělí zkomplikovala doprava do Dvora Králové nad Labem. Kvůli rekonstrukci silnice v Krkonošské ulici po odbočku na Vítěznou je zcela uzavřena komunikace v úseku od čerpací stanice ve Dvoře Králové směrem na Kocbeře, a to až do října. Objízdná trasa vede přes Choustníkovo Hradiště. Průjezd a pohyb motorových vozidel na staveništi bude umožněn pouze složkám integrovaného záchranného systému a na povolenky rezidentům.

Od pondělí 2. března je uzavřena kvůli rekonstrukci Krkonošská ulice ve Dvoře Králové nad Labem v úseku od čerpací stanice směrem na Kocbeře. Objízdná trasa vede přes Choustníkovo Hradiště. | Foto: Jan Bartoš