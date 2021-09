"Návrhy by měly architektonicky, výtvarně a provozními vazbami zapojit areál do historického centra města a otevřít ho široké veřejnosti z řad obyvatel města i jeho návštěvníků," uvedl starosta Dvora Králové Jan Jarolím. Soutěžní návrhy mají prověřit také budoucí využití areálu, které zahrnuje víceúčelový sál pro kulturní a vzdělávací aktivity, zábavně naučné centrum, depozitář, dětský zábavní park a loutkové divadlo. Zároveň má umožnit pěší propojení areálem mezi náměstím Republiky a Tylovou ulicí.

"Odborná porota, v níž mimo jiné zasedají renomovaní architekti Jiří Suchomel, Ivan Plicka nebo Milan Košař bude hodnotit nejen celkovou architektonickou kvalitu řešení, ale také funkčnost provozního pojetí a nákladovost revitalizace," upřesnil místostarosta Jan Helbich. Po vyhodnocení návrhů se uskuteční výstava, na které bude mít veřejnost příležitost se seznámit se všemi zaslanými návrhy. "Už nyní jsem zvědavý na to, s jakými nápady účastníci soutěže přišli, jaký bude výsledek hodnocení a samozřejmě, co na to řekne veřejnost," dodal starosta Jarolím.

S vítězem architektonické soutěže dvorská radnice plánuje jednat o uzavření smlouvy na vypracování kompletní projektové dokumentace, jejíž náklady se odhadují na 24 milionů Kč.

Město Dvůr Králové nad Labem vlastní rozlehlý areál bývalé Mayerovy továrny, který tvoří pozemky o výměře zhruba 5,5 tisíce metrů čtverečních a několik objektů, od roku 2017. Projekt na jeho revitalizaci je jednou z priorit aktualizovaného Akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016-2022. S vypsáním architektonické soutěže souhlasilo v září 2020 zastupitelstvo města.