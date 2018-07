Dvůr Králové znovu spouští atraktivní turistickou hru

Zdravotnictví - Zdravotnictví Ostatní odborní pracovníci ve 21 300 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce Sociální pracovník. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, Stacionář RIAPS Trutnov vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník (popřípadě Sociální pedagog/Speciální pedagog/psycholog), Úvazek 1,0 / zástup za mateřskou dovolenou, Charakter vykonávané činnosti: , - poskytování sociálně rehabilitačních služeb dospělým lidem s duševním onemocněním ambulantní a především terénní formou, - úzká návaznost zdravotních a sociálních služeb , - zpracovávání administrativy služby, spolupráce na tvorbě a aktualizaci metodických postupů v souladu se standardy kvality , - aktivní spolupráce s návaznou sociální sítí, spolupráce s rodinnými příslušníky, s komunitou, Požadavky: , - VŠ/VOŠ vzdělání a odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 110), - orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , - schopnost pracovat v týmu i samostatně, - komunikační dovednosti, spolehlivost , - osobnostní vyzrálost, absence problémů s návykovými látkami včetně tabáku (bezpodmínečně nekuřácké prostředí), - zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost , - znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) - uživatelská úroveň, - řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič, Výhodou: , - kurz krizové intervence, případně další odborné kurzy, výcviky , - praxe v práci s lidmi s duševním onemocněním , - teoretická a praktická znalost Standardů kvality sociálních služeb , - znalost tvůrčích technik (např. pletení košíků, ruční práce, práce s keramikou a další), Místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem a Trutnov, Nástup možný od 1. září 2018, Nabízíme: , - zajímavou a kreativní práci , - prostor pro seberealizaci , - odpovídající finanční ohodnocení (podle vzdělání a délky praxe), stravenky , - možnost dalšího vzdělávání v oboru, - odborné vedení a supervizi , - 5 týdnů dovolené , Náležitosti přihlášky: , - strukturovaný životopis s prohlášením: "Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto životopise a jejich schraňováním pro účely výběrového řízení Stacionář RIAPS." , -motivační dopis v rozsahu min. 0,5 - max. 1 A4 s uvedenou osnovou: Co mě motivuje pro práci s uvedenou cílovou skupinou? Proč bych měl/a získat danou pracovní pozici právě já? Čím můžu do budoucna přispět Stacionáři RIAPS, popřípadě svému zaměstnavateli? , Nebude-li přihláška obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude uchazeč přizván k výběrovému řízení., Profesní životopis a motivační dopis zasílejte, prosím, do 22. 7. 2018 včetně, na adresu Stacionář RIAPS, Procházkova 818, Trutnov, PSČ 541 01 nebo na e-mail: dagmar.tmejova@riaps.cz , Do předmětu uveďte Výběrové řízení Stacionář RIAPS. Všichni zájemci budou vyrozuměni e-mailem., Pro další informace volejte na tel. č. 499 329 307; 724 882 629, případně pište: dagmar.tmejova@riaps.cz;. Pracoviště: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu trutnov - riaps, Procházkova, č.p. 818, 541 01 Trutnov 1. Informace: Dagmar Tmějová, +420 499 329 307,724 882 629.