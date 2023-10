Ve Dvoře Králové nad Labem byl v pondělí 23. října zahájen provoz nové soukromé zubní ordinace v Revoluční ulici. Zájem byl tak obrovský, že během čtyř minut od spuštění on-line registrace byla kapacita ordinace naplněna. Další kolo registrací by mělo být podle informací na webu esendent.cz spuštěno začátkem roku 2024. Nová zubní ordinace se připravuje k otevření v Horním Maršově. Také tam je zájem obrovský. Ordinaci vybudovala obec, přednostně registruje pacienty s trvalým bydlištěm v Horním Maršově.

Nová zubní ordinace ve Dvoře Králové nad Labem zahájila provoz 23. října. | Foto: město Dvůr Králové nad Labem

Zubní ordinaci ve Dvoře Králové nad Labem provozuje stomatoložka Nataliia Semenikhina, která pochází z Ukrajiny. V Česku žije od roku 2016 a dosud působila v jiné místní soukromé zubní ordinaci.

Zájemci se mohli registrovat pouze online přes formulář na webových stránkách od pondělí 23. října. „Maximální kapacita volných registračních míst byla naplněna během 4 minut po spuštění online registračního formuláře. Návštěvnost webových stránek byla v čase 8:00 přes 2000 lidí, což způsobilo časovou prodlevu a chvilkový výpadek, uvedla Nataliia Semenikhina.

„Vážíme si zájmu a omlouváme se všem, na koho se v tomto kole nedostalo. Další kolo registrací by mělo být spuštěno začátkem roku 2024,“ dodala zubařka působící ve Dvoře Králové nad Labem. Podle informací zveřejněných před otevřením ordinace počítala, že bude schopna registrovat 500 až 700 pacientů. Poptávka však výrazně převýšila kapacitu.

Kromě základní stomatologické péče ordinace poskytuje také dentální hygienu. Ceník je zveřejněný na webu www.esendent.cz. Vstupní ošetření pro dospělého stojí 1500 Kč. „V tomto případě není nutná registrace. Stačí, když zájemci zavolají do ordinace a objednají se,“ upřesnila Nataliia Semenikhina. Dentální hygienistka má ordinační dobu od pondělí do čtvrtka od 7:00, v úterý dokonce až do 20:00, v ostatních dnech do 15:30.

Prostředky na vybavení nové zubní ordinace schválili zastupitelé. „Jednou z možností, jak může město ovlivnit poskytování odborné lékařské péče ve Dvoře Králové nad Labem, je právě finanční podpora, jako tomu bylo v tomto případě, kdy město přispělo na vybavení ordinace,“ řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Registrace do nové zubní ordinace v Horním Maršově se provádějí osobně, denně od 8:30 do 14:00. Provozuje ji stomatoložka Michaela Tržická, ordinovat bude v Horním Maršově v sudých týdnech. Pro dentální hygienu není nutná registrace. „Registrace začala 2. října a zájem je veliký. Registrovat se chtějí stovky lidí. V ordinaci máme také pracoviště dentální hygieny, což je dnes nepostradatelná součást péče o chrup a podmínka ošetření odborným lékařem. Na zubní hygienu se můžou lidé objednávat už nyní, využívat ji můžou i pacienti, kteří nejsou registrovaní,“ sdělila nová zubařka v Horním Maršově Michaela Tržická.

„Zubní lékařka se zavazuje podle uzavřené smlouvy vykonávat činnost zubního lékaře minimálně pro 500 zaregistrovaných pacientů. Zavazuje se umožnit přednostně registraci obyvatel s trvalým bydlištěm v Horním Maršově,“ uvedl starosta Horního Maršova Pavel Mrázek.

