/FOTO/ Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem zahájilo o víkendu letošní sezonu a přivítalo první návštěvníky. V provozu už je také koupaliště ve Chvalči. Tento pátek 9. června poprvé otevře koupaliště v Hostinném, v Trutnově potom o týden později 16. června. Ve Dvoře Králové nad Labem, Hostinném a Trutnově zvýšili vstupné, dospělí zaplatí za celodenní vstup shodně 90 Kč. Ve Chvalči se lidé můžou vykoupat za padesátikorunu.

První návštěvníci vyrazili o víkendu na Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. | Foto: Jan Bartoš

Dospělí nad 60 let zaplatí ve Dvoře Králové za celodenní vstup 70 Kč, mládež od 6 do 18 let a studenti 60 Kč. Po 17. hodině se snižuje vstupné pro dospělé na 45 Kč, ostatní zaplatí 35 Kč. Za vstup na poslední hodinu provozu zaplatí návštěvníci 25 Kč. Děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P mají vstupné zdarma.

V Trutnově bude letos stát vstup na letní koupaliště podle aktuálního ceníku zveřejněného na webu mebys.cz pro děti od 3 do 15 let, dospělé nad 65 let a ZTP 60 Kč, děti do 3 let mají vstup zdarma. Za vstup po 16. hodině bude cena pro dospělou osobu 60 Kč, zlevněná 50 Kč. Půjčení lehátka přijde na 70 Kč, půjčení slunečníku na 50 Kč.

Hostinné čeká třetí sezona od otevření nového koupaliště v roce 2021. Za vstup zaplatí senioři nad 65 let, děti do 15 let, studenti do 26 let, ZTP 60 Kč, děti do 90 cm mají vstup zdarma. Od 16 hodin bude vstupné zlevněné 60 a 40 Kč.

Ve Chvalči stojí vstupné 30 Kč pro dítě a 50 Kč pro dospělou osobu. Děti se můžou těšit na nové brouzdaliště, které má být instalované na letní prázdniny.

Opravy ve Dvoře Králové

Na Tyršově koupališti Technické služby města Dvůr Králové opravily velkou část laviček a podlážek na ležení. Novinkou je opravená dřevěná terasa restaurace a osazení další části betonového plotu.

„Opravili jsme také vodoinstalaci pod plaveckým bazénem a také chodník před domkem správce koupaliště. Také bylo namontováno nové pískoviště na dětském hřišti. Během června ještě plánujeme pro veřejnost lépe zpřístupnit minigolf, to znamená opravit herní dráhy včetně pořízení laviček s deštníky pro unavené hráče,“ upřesnil Dominik Valenta, ředitel Technických služeb města Dvora Králové nad Labem. „Během sezony dojde k částečné opravě budovy strojovny z hlediska spodní vlhkosti. Oprava terasy s kabinkami na převlékání bude s ohledem na větší rozsah prací realizována po ukončení sezony,“ dodal Valenta.

Situací s rozsáhlejší rekonstrukcí areálu Tyršova koupaliště se zabývá pracovní skupina, kterou město vytvořilo letos v lednu. Návrh zadání revitalizace koupaliště by chtěli členové pracovní skupiny předložit radě města do konce října letošního roku.