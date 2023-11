Pátrání po 79leté pohřešované seniorce Ivě Exnerové ze Dvora Králové nad Labem je nadále bezvýsledné. Pátrají po ní desítky policistů a hasičů, úspěch nepřineslo ani nasazení vrtulníku.

„Na pomoc dorazili policejní psovodi s vycvičenými psy a ze vzduchu prohledával okolí dva dny policejní vrtulník. Policisté společně se strážníky městské policie a s hasiči provedli rozsáhlé pátrání na vytipovaných místech v okolí bydliště pohřešované. Mimo jiné se intenzivně pátralo v okolí hřbitova, na Hrubých loukách v Žirči, vše bez kladného poznatku. Důkladně se propátralo i koryto řeky Labe,“ uvedla k pátrání v pondělí odpoledne policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Pohřešuje se starší žena ze Dvora Králové nad Labem

Pohřešovaná Iva Exnerová (* 24. 2. 1944) žije v Preslově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Z domova odešla ve čtvrtek 16. listopadu 2023 v 8:30 hodin a od té doby je pohřešována. Ženě je 79 let, je cca 163 cm vysoká, pohublé postavy, má modré oči a rezavé krátce střižené vlasy. Na sobě má zřejmě zelenou či světle béžovou bundu, plátěné kalhoty, čepici a sluneční brýle.

Policisté žádají veřejnost, aby kontaktovali bezplatnou telefonní linku 158, pokud by pohřešovanou seniorku někdo zahlédl nebo věděl, kde se v současné době pohybuje.

Už třetím dnem pokračuje pátrání po nezvěstné seniorce ze Dvora Králové

Do pátrání se zapojilo také šest jednotek hasičů. „Část jednotek pátrala pěšky v terénu, část se pohybovala na čtyřkolkách. Z HZS Kraje Vysočina byl na místo povolán kynolog se speciálně vycvičeným psem pro plošné vyhledávání osob. Prohledávalo se také okolí Labe. Jednotky z Jaroměře a Dvora Králové pátraly na člunech podél řeky až do Jaroměře. Do pátrání se znovu zapojí hasiči na člunech i čtyřkolkách a také potápěči z Hradce Králové,“ popsala mluvčí hasičů Martina Götzová.