Zaplněné parkoviště u zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem o svátku 28. října svědčilo o velkém zájmu návštěvníků o nevšední atmosféru, kterou tady od 23. října navozuje dýňová dekorace. Do její výroby se může zapojit kdokoli, a to hned na několika místech.

Týden duchů potrvá v královédvorské zoologické zahradě až do neděle 31. října. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Denně se tu vyráží také na netradiční večerní procházky do potemnělého areálu s průvodcem za svitu loučí. Týden duchů tu potrvá až do neděle 31. října. Jeho vrcholem bude tradiční Strašidelná stezka, která se koná v sobotu 30. října od 16 do 19 hodin. Na několika zastaveních čeká její účastníky řada strašidelných úkolů nejen s tematikou zvířat.