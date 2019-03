Vichřice, která v noci na pondělí zasáhla celou republiku, zaznamenala jeden letošní rekord – oficiální meteostanice na Sněžce naměřila náraz větru o rychlosti 206,6 km/h. Byla to největší rychlost větru, jaká byla letos zaznamenána na území České republiky. Neoficiální meteostanice na Poštovně naměřila náraz větru ještě o 60 kilometrů vyšší, ale přístroj se podle správce Poštovny Daniela Blahy možná zbláznil. Meteorologové žádný z údajů zatím oficiálně nepotvrdili.

Nejenom na hřebenech nejvyšších českých hor, ale i v nížinách úřadovala vichřice. O bezesnou noc se postarala především energetikům a hasičům. Krajským městem se proháněla 100kilometrovou rychlostí a poslala v něm k zemi kolem padesátky stromů, hlavně vzrostlých jehličnanů. Listnáče ochránilo to, že jsou zatím bez listí.

Dlouhá noc, dlouhý den

Ačkoli hasiči v kraji zasahují denně v průměru u 20 událostí, noc z neděle na pondělí se průměrům vysmála. Od nedělního večera do pondělního rána byli u 196 zásahů souvisejících se silným větrem. Nejvíc žádostí o pomoc bylo z Rychnovska (47), z Náchoda (44), Jičína (37) Trutnova (36) a Hradce Králové (32). Dalších 90 zásahů přibylo do pondělních 11 hodin.

Kalamitní stav

Během pondělního rána energetici evidovali v Královéhradeckém kraji 49 poruch na vedení vysokého napětí a odpoledne k 15. hodině to bylo 18 poruch na vedení vysokého napětí, bez energie byly v tu dobu ještě asi dva tisíce domácností. „K nejpostiženějším oblastem patří Rychnovsko. I zde byl vyhlášen kalamitní stav. Ve většině případů by-chom měli poruchy odstranit do večera, ale dá se předpokládat, že vzhledem k mimořádnému rozsahu poruch budeme na některých opravách pracovat ještě i v noci a zítra,“ sdělila včera odpoledne mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Škoda za miliony

V řádech desetitisíců a možná i statisíců se pohybují škody na srolovaných střechách, nebo autech poničených po pádu větví a stromů. Nepříznivé počasí však bylo jednou z příčin dopravní nehody, která způsobila škodu za miliony.

Krátce před nedělní půlnocí se v Hradci Králové na silnici I/35 za kruhovým objezdem u ČKD směrem na Jičín převrátil kamion značky Volvo s návěsem Panav a přívěsem Tom do příkopu. Čtyřicetiletý řidič nevzal v potaz silný vítr, příliš rychle najel na pravou krajnici a převrátil se do příkopu. Při nehodě vznikla škoda na přepravovaném zboží, což byly karoserie osobních aut, ve výši 550 tisíc a na tahači, návěsu a přívěsu za dalších pět milionů korun. Řidiče zřejmě neutěší, že od policistů dostal pokutu jen ve výši 1500 korun.

Počasí se podepsalo i pod nehodou tří osobních aut na silnici I/35 na výjezdu z Hradce směrem na Býšť. V sobotu večer spadl na projíždějící Škodu Octavia smrk, který zůstal ležet napříč vozovkou. Do padajícího stromu narazil i řidič protijedoucího passatu, strom poškodil i peugeota, který jel za ním. Řidiči vyvázli bez zranění, ale škoda dosáhla 160 tisíc.

Stromy zastavily vlaky

Na dvou regionálních tratích musely ráno autobusy nahradit vlaky. Popadané stromy zastavily provoz na tratích Nová Paka - Lázně Bělohrad a Teplice nad Metují - Police nad Metují. Dopoledne byly oba úseky zprůjezdněny.

Prázdninové zklamání

Zklamání zažily včera děti z Rychnovska, které si začátek jarních prázdnin chtěly užít na lyžích. Skiareály v Říčkách i Zdobnici byly ráno zavřené. Nešla elektřina. I tento problém však energetici vyřešili.

Dobré zprávy nakonec

Mluvčí krajských záchranářů Ivo Novák nemá informace o tom, že by záchranáři zasahovali u případů způsobených větrem. „U událostí typu spad-lého stromu nebo sfouknuté střechy jsme naštěstí zasahovat nemuseli,“ řekl Novák.

Vichr nezpůsobil škodu na území Krkonošského národního parku, k plošnému vyvracení či lámání stromů nedošlo. „Zatím nic neevidujeme, nemáme žádná čísla, která by nám říkala, že by tady byla nějaká kalamita. Že někde padnul nějaký strom, nevyvracím, ale na hřebenech to neudělalo žádnou škodu,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.