Elektrická revoluce. V Safari parku lze auta už i dobít

Dvůr Králové nad Labem - Dvě dobíjecí stanice pro elektrické automobily fungují od čtvrtka ve Dvoře Králové u místní zoologické zahrady.

Safari park chce přispět k využívání elektromobilů místo klasických aut. „Rozvoj šetrnějšího způsobu dopravy považujeme za správný krok. Návštěvníkům, jež k nám dorazí elektromobilem, poskytneme poloviční slevu na vjezd do safari,“ říká ředitel safari parku Přemysl Rabas.



Dobíjecí stanice řidiči najdou na parkovišti poblíž Safari Kempu. V provozu jsou 24 hodin denně. Elektromobily doplní většinu kapacity baterií za 2 až 3 hodiny. „Používání dopravních prostředků na elektrický pohon se stává stále modernější. Očekáváme, že i v našem kraji do budoucna významně pomohou zlepšit kvalitu života obyvatel,“ sdělil Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje, který se slavnostního uvedení do provozu zúčastnil.



Dvůr Králové je čtvrtým městem v Královéhradeckém kraji, kde jsou dobíjecí stanice umístěné. Hned tři jsou ve Vrchlabí, další dva v Hradci Králové a jeden v Trutnově.



„Oceňujeme, že Královéhradecký kraj a safari park jdou příkladem v propagaci elektromobility a jsou aktivní při spolupráci na výstavbě sítě dobíjecích stanic. Jedno z nejnavštěvovanějších míst v regionu je logicky lokalitou, kde elektromobilisté mají mít možnost veřejného dobíjení. Věřím, že ve východočeském regionu brzy zprovozníme stanice i v dalších frekventovaných místech,“ uzavírá Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO.



Elektromobilita ČEZ v České republice celkově provozuje více než 100 veřejných dobíjecích stanic. V síti veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ zákazníci loni odebrali více než 640 tisíc kWh elektřiny.