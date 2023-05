/ROZHOVOR/ Rádi bychom, aby Centrum současného umění EPO1 v Trutnově alespoň na půl dne navštívili všichni, kteří přijedou do Krkonoš nebo na Broumovsko. Lákat je budeme na zajímavé výstavy, revitalizovanou industriální architekturu i kvalitní občerstvení. Před blížícím se otevřením to říká ředitel EPO1 Jan Kunze. "Celá industriální budova mě nesmírně baví. Procházet obrovským prostorem pod mohutnými mostovými jeřáby, v místě, kde hřměly turbíny na výrobu elektrické energie, je magický pocit, obzvláště v podvečerních hodinách, když jsem tam úplně sám," popisuje v rozhovoru pro Deník.

Centrum současného umění EPO1 vzniklo v objektu prvorepublikové elektrárny v Poříčí. Pro veřejnost se otevře 24. května. | Foto: Miloš Šálek

Impozantní proměnu první trutnovské elektrárny z první republiky na Centrum současného umění EPO1 budou mít možnost posoudit už za dva týdny první návštěvníci. Na uvítanou je čekají ve středu 24. května v obrovském pětipatrovém komplexu v Poříčí o rozloze 3400 metrů čtverečních tři výstavy Volume, Power Post Station a Fresh Power. EPO1 vybudovali na vlastní náklady manželé Kasperovi z úspěšného rodinného podnikatelského holdingu Kasper Group. Místo, které od roku 1914 dodávalo elektřinu do šedesáti měst a obcí regionu, poskytne výjimečný prostor pro vystavování nadrozměrných soch, ale také obrazů, fotografií a dalších vizuálních děl.

EPO1 bude otevřeno od středy do pátku, vždy od 12 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin.

V jakém stavu je proměna bývalé trutnovské elektrárny na centrum současného umění EPO1?

Projekt Centra současného umění EPO1 je obrovský a v současné době je zrekonstruováno přibližně 70 procent všech objektů. Kompletně je hotový náš největší výstavní prostor, bývalá turbínová hala, a dále budou v provozu některá patra vedlejší budovy rozvoden elektrické energie. Zbytek opravíme v dalších etapách, které už postupně plánujeme. Zásadní proměnou prošlo i okolí celé budovy, kde bylo zbouráno několik menších nehezkých budov, které zde byly postaveny v době socialismu a s původním objektem elektrárny neměly nic společného. Jsme přesvědčení, že krásná a velká architektura potřebuje i dostatečný okolní prostor.

Které prostory otevřete veřejnosti a jak využijete jednotlivá patra?

Veřejnosti otevřeme hlavní výstavní prostor, bývalou turbínovou halu, která je 69 metrů dlouhá, 20 metrů široká a 19 metrů vysoká, dále dvě galerie v budově rozvoden, každá o rozměrech 342 metrů čtverečních. Současně otevřeme veřejnosti také kavárnu a samozřejmě prostor recepce bookshopu. Za zmínku stojí i velkorysý prostor kolem budovy, kde počítáme i s letní zahrádkou kavárny.

V čem je podle vás EPO1 výjimečné?

Jednoznačně ve velkorysém výstavním prostoru, ale také ve výrobním, respektive rezidenčním programu pro umělce. Žádná jiná galerie v republice nemá možnost pracovat na velkých sochařských projektech se zázemím firem Kasper Group a jejich odborníků.

Víte o podobném místě v Česku?

Co se týče výrobního programu, tak určitě ne. Pokud se budeme bavit o velikosti výstavních prostor, tak nikde v regionech se nic podobně velkorysého nenachází. Srovnání snese pražský DOX a nedávno otevřená Kunsthalle a Národní galerie. Nicméně všechny tři zmíněné instituce jsou v mnoha dalších ohledech jiné než EPO1. Ostatně svou industriální originalitu a odlišnost si chceme hýčkat.

První trutnovská elektrárna v Poříčí začala produkovat elektřinu do regionu v roce 2014. Po zprovoznění nové elektrárny EPO2 (1957), která stojí rovněž v Poříčí, byla Elektrárna Poříčí 1 odstavena z provozu a v roce 1970 zrušena. Areál s původní elektrárnou byl převeden do státního strojírenského podniku ČKD a vyráběl pod značkou ČKD Dukla zejména produkty na úpravu a skladování vody. Po roce 1989 došlo k privatizaci. Společnost Kasper Kovo odkoupila areál v roce 2011 od německého vlastníka.

Na co se EPO1 zaměří, jaké má cíle?

Být respektovaným výstavním prostorem středoevropského zaměření, nabízet zázemí umělcům pro realizaci větších projektů, nabízet veřejnosti kvalitní výstavy, povznášet ducha a nenásilným způsobem vzdělávat.

Čím budete chtít přilákat do EPO1 návštěvníky z regionu i vzdálenějších míst?

Rádi bychom, aby Centrum současného umění EPO1 alespoň na půl dne navštívili všichni, kteří přijedou do Krkonoš nebo na Broumovsko. Lákat je budeme na zajímavé výstavy, revitalizovanou industriální architekturu i kvalitní občerstvení.

Jaká bude otevírací doba a vstupné?

Otevřeno bude od středy do pátku, vždy od 12 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin. V době vernisáží či jiných akcí počítáme s delší otvírací dobou. Vstupné bude kolem 200 Kč, s možnosti různých slev pro skupiny, seniory, děti a mládež.

Začínáte třemi výstavami, kolik jich chcete ročně pořádat?

O přesném počtu výstav za rok je zatím předčasné mluvit. Určitě víme, že hlavní výstava v bývalé turbínové hale bude jedna ročně, protože připravit takové velké projekty je časově, finančně i energeticky velmi náročné. V menších galeriích v budově bývalých Rozvoden se budou výstavy střídat v rychlejším tempu.

Velký prostor, který EPO1 nabízí především v ohromné turbínové hale, jste plánovali využít pro nadrozměrné sochy. Chystá se v tomto směru něco konkrétního?

Velké projekty pro turbínovou halu máme naplánovány až do roku 2028, ale nerad bych je zatím odhaloval. Můžu říct, že jednáme s těmi nejrespektovanějšími českými umělci.

Jak se vám pracuje v unikátním prostoru historické, více než sto let staré elektrárny?

Celá industriální budova mě nesmírně baví. Procházet obrovským prostorem pod mohutnými mostovými jeřáby, v místě kde hřměly turbíny na výrobu elektrické energie je magický pocit, obzvláště v podvečerních hodinách, když jsem tam úplně sám.