/VIDEO/ Premiér Petr Fiala otevřel v úterý večer v Trutnově Centrum současného umění EPO1. V pětipodlažní budově areálu prvorepublikové elektrárny v Poříčí ho vybudovali z vlastních prostředků manželé Kasperovi z podnikatelského holdingu Kasper Group. Bude například vystavovat nadrozměrné sochy a plastiky, které se do běžných galerií nevejdou. Po úterní akci pro pozvané hosty se EPO1 ve středu 24. května poprvé otevře veřejnosti. Otevírací doba impozantní galerie v Elektrárenské ulici bude od středy do neděle.

„Je úžasné, jak se povedlo industriální budovu zachránit. EPO1 má potenciál stát se centrem moderního umění v kraji a může se stát jedním z nejvýznamnějších uměleckých prostor u nás. Bude cílit nejen na české publikum, ale i na návštěvníky z ostatních zemí,“ uvedl předseda vlády při slavnostním otevření EPO1 v Trutnově. „Poprvé jsem zde byl před dvěma lety, kdy tu bylo staveniště. Je krásné sledovat proměnu a výsledek. Děkuji manželům Kasperovým nejen za tento nádherný prostor, ale i za další mnohaleté projekty, kterými zkrášlují tento kraj. Oceňuji jejich nadšení,“ dodal Petr Fiala. Na slavnostní akci v opravené historické budově bývalé elektrárny přijeli také ministr kultury Martin Baxa a hejtman Martin Červíček.

Elektrárna Poříčí I byla svého času největší tepelnou elektrárnou ve východních Čechách. Do regionu začala produkovat elektřinu v roce 1914. Dodávala proud do šedesáti obcí. Někdejší turbínová hala nebo rozvodny energie nyní slouží umění.

Rudolf a Renata Kasperovi mimořádným způsobem proměnili více než sto let staré industriální prostory v nevšední sestavu několika galerií na ploše 3 400 metrů čtverečních. EPO1 je na české poměry výjimečný projekt, který chce upoutat pozornost na tuzemské a středoevropské scéně. Vystavovat bude sochy, obrazy, 3D objekty, grafiky či fotografie, poskytne místo pro prostorově náročné instalace nebo ateliéry. Do Trutnova zamíří renomovaní umělci.

„V bývalé turbínové hale vznikla výstavní plocha dva tisíce metrů čtverečních. Součástí areálu je výstavní sál, v patře další prostor pro obrazy, grafiky, fotografie nebo 3D objekty. Výstavní sály jsou také v podkroví a v plánu je poslední etapa rekonstrukce včetně úpravy venkovních prostor pro open-air expozice,“ popsal EPO1 jeho zakladatel Rudolf Kasper.

„Chtěli jsme, aby v Trutnově vzniklo něco výjimečného. S manželkou máme rádi umění a sochy zejména. Přesto si občas říkám, jestli nejsme tak trochu blázni, ale jsem rád, že jsme to dokázali, bez grantů a dotací, na vlastní náklady,“ řekl Kasper.

První trutnovská elektrárna byl přitom nevyužitý objekt na zbourání. Společnost Kasper Kovo odkoupila areál v roce 2011 od německého vlastníka. „S projektanty jsme stáli před otázkou, jestli všechno zbourat a postavit místo staré elektrárny moderní výrobní haly. S manželkou jsme se rozhodli, že historické budovy necháme stát a zrodil se záměr vybudovat Centrum současného umění EPO1,“ vysvětlil Rudolf Kasper.

Ředitel Centra současného umění Jan Kunze uvedl, že EPO1 chce být respektovaným výstavním prostorem středoevropského zaměření, nabízet zázemí umělcům pro realizaci větších projektů a přinášet veřejnosti kvalitní výstavy.

„Veřejnosti otvíráme hlavní výstavní prostor, bývalou turbínovou halu, která je 69 metrů dlouhá, 20 metrů široká a 19 metrů vysoká, dále dvě galerie v budově rozvoden, každá o rozměrech 342 metrů čtverečních. Současně otevřeme veřejnosti také kavárnu a samozřejmě prostor recepce bookshopu. Za zmínku stojí i velkorysý prostor kolem budovy, kde počítáme i s letní zahrádkou kavárny,“ upřesnil Kunze.

EPO1 je podle něj výjimečné ve velkorysém výstavním prostoru, ale také ve výrobním a rezidenčním programu pro umělce. „Žádná jiná galerie v republice nemá možnost pracovat na velkých sochařských projektech se zázemím firem Kasper Group a jejich odborníků. Pokud se budeme bavit o velikosti výstavních prostor, tak nikde v regionech se nic podobně velkorysého nenachází. Srovnání snese pražský DOX a nedávno otevřená Kunsthalle a Národní galerie. Nicméně všechny tři zmíněné instituce jsou v mnoha dalších ohledech jiné než EPO1. Ostatně svou industriální originalitu a odlišnost si chceme hýčkat,“ zdůraznil ředitel EPO1 Jan Kunze.

EPO1 bude otevřené od středy do pátku od 12 do 18 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. „Vstupné bude zhruba 200 korun, s možností slev pro skupiny, seniory, děti a mládež,“ dodal Kunze.