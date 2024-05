Město už vybralo firmu, která radary dodá, a která má nejpozději do konce srpna čas na to, aby měřící zařízení instalovala. Kolik za to město zaplatí, jak se budou podílet obce a kdo bude zpracovávat agendu přestupků?

V okolí Trutnova je momentálně jediný úsekový radar v Mladých Bukách. V loňském roce vyprodukoval 6,2 milionu korun díky 7 046 přestupkům řidičů. Pro srovnání: na dvanácti úsekových měřeních rychlosti ve Dvoře Králové nad Labem a okolních obcích spáchali šoféři loni 21 290 přestupků a zaplatili na pokutách necelých 12,8 milionu korun. Více než polovina přestupků byla v Choustníkově Hradišti na silnici I. třídy (celkem 10 874).

Na jakých místech se radary letos objeví? Na silnici I/16 v Bernarticích, Zlaté Olešnici, Libči, v Trutnově v Polské ulici, na silnici I/14 v Mladých Bukách v místě stávajícího radaru, v Mladých Bukách - Hertvíkovicích a na silnici III/3012 ve Starém Rokytníku. Radar z Hertvíkovic by se měl v budoucnu přesunout na Babí na silnici II/300.

Tendr vyhrála společnost Gemos. Její radary už měří rychlost několik let ve Dvoře Králové nad Labem a okolí. O náklady se podělí město a ŘSD. „Zakázka byla soutěžena ve sdružení zadavatelů - město Trutnov a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Hodnota vysoutěžené zakázky činí 16,089 milionu Kč bez DPH. Město za pronájem tří radarů, technickou podporu provozu a rozšířenou záruku čtyř radarů, které pořizuje ŘSD, a za metrologické ověření všech radarů zaplatí za 5 let zhruba 11 milionů Kč,“ řekla Deníku mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

„Obce na své náklady vybudovaly elektropřípojky, za umístění radarů neplatí. Veškeré příjmy z radarů dle zákona náleží obci s rozšířenou působností (Trutnov), jejíž obecní úřad přestupky projednává,“ vysvětlila mluvčí.