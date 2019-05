/FOTOGALERIE/ Když se v pátek odpoledne otevřely volební místnosti, zájem a počet voličů v některých městech a obcích kraje členy komisí překvapil.

Volby do Evropského parlamentu v železničním muzeu "Výtopna" v Jaroměři. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Zůstanou volby do Evropského parlamentu i tentokrát stranou zájmu voličů? V pátek odpoledne, bezprostředně po jejich zahájení, to vypadalo, že počet voličů by mohl být vyšší než před pěti lety, kdy se Česko s podílem 18,2 procenta propadlo mezi země s nejnižší účastí. V malém průzkumu Deníku v centru Hradce Králové většina respondentů odpověděla, že se k volbám chystá. Jako důvody uváděli nejčastěji snahu o změnu na české politické scéně a dobrou reprezentaci České republiky v Evropě. V prvních hodinách voleb se včera v některých hradeckých místnostech tvořily dokonce fronty.