Naproti škole na náměstí Míru ve Vrchlabí, kam chodila v dětství, odhalila dvojnásobná olympijská medailistka Eva Samková Poesiomat. Černá, 180 centimetrů vysoká kovová roura, vydává zvuky. "Hrozně hezky ukazuje, co jsme ve Vrchlabí měli a máme. Je to krásný, neskutečný průřez sportu a kultury a dalších činností, například receptu na kyselo," zaujala novinka snowboardcrossařku Evu Samkovou, která z Vrchlabí pochází.

"Bydlím a pracuji v Praze, ale doma jsem pořád ve Vrchlabí. Je to můj domov," vyznala se ke vztahu k rodnému městu. "Mám to tady moc ráda. Sportovní základy jsem dostala na téhle škole, dodnes z toho žiju. Bylo to skvělé, hodně jsme sportovali a byli méně ve škole, to mě bavilo," dodala Samková.

Autor Ondřej Kobza, pražský kavárník a zakladatel spolku Piána na ulici, označil Poesiomat za vlastní vynález audiosochy. "Vytváří dojem, jako by byla z románů Julese Verna, nebo jako předmět, který spadl z Ufa," poznamenal Ondřej Kobza.

Nezvyklý nástroj, který stojí před kostelem sv. Vavřince, funguje na principu jukeboxu. Vyberete nahrávku, zmáčknete tlačítko a můžete poslouchat. Připomíná kulturní i sportovní události, spjaté s Vrchlabím. Několik nahrávek namluvili David Vávra, jenž recitoval například Vrchlického báseň Labe, a Arnošt Goldflam. Je možné si pustit pozdrav, který poslal Vrchlabákům oscarový režisér Miloš Forman k výročí natáčení kultovního filmu Hoří, má panenko. Za umístění ve městě na pět let zaplatilo Vrchlabí přes 200 tisíc korun.

Slyšet je také autentický záznam České televize popisující životní úspěch Evy Samkové ze zimní olympiády 2014 v Soči, kde získala zlato. "Komentář Michala Dusíka je naprosto skvělý. Pěkně jsem si oživila vzpomínky. Rok 2014 byl pro mě přelomový. Po vítězství na olympiádě jsem byla ve Vrchlabí na náměstí, které bylo narvané lidmi, dostala jsem koně. Byl to jeden z nejsilnějších zážitků," vzpomínala Eva Samková na oslavy olympijského zlata.

Na koni, kterého tehdy dostala, jezdí dodnes. Jen ho přemístila do stájí u Prahy. Jízdu na koni využívá v rámci rehabilitace po zlomenině obou kotníků, kvůli které přišla o letošní olympiádu. "Původně byl ve Strážném a Lánově, teď máme Pepina u Prahy, abychom se mu mohli se sestrou více věnovat. Koupili jsme si ještě druhého koně, takže máme dva. Uvidíme, jak se to bude časem vyvíjet. Je možné, že koně přesuneme zpátky do Vrchlabí. Přeci jen, vyjížďky jsou tady v Krkonoších lepší než v Praze," usmála se Eva Samková.

Umístěním Poesiomatu se Vrchlabí zařadilo k více než dvěma desítkám měst v Česku i zahraničí. Básně, literární útržky a další díla spojená s místem poslouchají lidé v Praze, Brně, Ostravě, ale i v Paříži, Dublinu či New Yorku. Na přelomu března a dubna se dočká prvního Poesiomatu také Hradec Králové, uvažuje se o něm také v Jičíně.

Ondřej Kobza míří s plány Poesiomatu také výše do hor. "Chtěl bych ho umístit někam pod Sněžku, aby poukazoval na styl poutnictví Karla Hynka Máchy, nikoliv na hromadný turismus. Problém by ale mohl být se sněhem. Těžko ho dát do místa, kde jsou dvoumetrové závěje," naznačil pražský kavárník.

