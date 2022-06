Mezinárodní festival Cirk-UFF se letos koná v Trutnově podvanácté. Vzpomenete si ještě na doby, kdy celá akce měla podobu představ, snů či smělých plánů? Samozřejmě si vzpomenu! Bylo to ještě v době, kdy jsem nebyl ředitelem tohohle polyfunkčního kulturního prostoru Uffo, které festival pořádá. Dokonce ještě ani zdaleka nebylo dostavěné. Budova teprve rostla, když jsem se v létě 2009 ucházel o ředitelský post. Sepsal jsem dramaturgický koncept Uffa a do něj uvedl, že součástí bude i nějakým způsobem nestandardní a pokud možno unikátní divadelní festival. Hlavou mi probíhal edinburský Fringe, Letní Letná, ale třeba i zámek Kratochvíle, kde kastelán Vojta Troup dlouhodobě spolupracoval s bratry Formanovými či dříve s divadlem Continuo. V tu chvíli jsem ale ještě neměl jasno v tom, že to bude nový, nebo chcete-li současný cirkus.

LIBOR KASÍK



rodák z Prahy, přistěhoval se do Trutnova z Kladna, cíleně kvůli Uffu, je ředitelem Společenského centra Uffo v Trutnově od prosince 2009, má titul magistr umění, Master of Arts (MgA.). Původem pěvec (sólová koncertní činnost, Pražský filharmonicky sbor), absolvent pražské konzervatoře, který vždy inklinoval ke kulturnímu managementu (vlastní hudební agentura, dramaturg a produkční hudebních festivalů Pražského hradu, marketingový a programový ředitel Městského divadla Kladno, vedoucí komunikace a tiskový mluvčí města Kladna). Tento obor rovněž v roce 2016 absolvoval na pražské HAMU. Ocenění: v roce 2020 byl zařazen mezi 10 hrdinů kulturních a kreativních průmyslů.

Co tedy bylo rozhodujícím impulsem pro zrealizování prvního ročníku a položení základů budoucí tradice festivalu?

V říjnu 2010 u nás vystupoval Cirk La Putyka s představením La Putyka. No a pak jsme s Rosťou Novákem chodili po Uffu a dodnes pamatuji tu opravdovost, s níž mi opakoval "máš nejlepší divadlo na novej cirkus". Uffo, velký elevační úhel hlediště - jako v aréně či šapitó, jeviště na zemi, takže vše je vidět v ideálním úhlu. Důležitý je samozřejmě i vysoký strop, spousta techniky potřebná k uvazování pro závěsnou akrobacii, a řada dalších vymožeností. Druhý den ráno jsem se probudil a věděl jsem. Mám ideální divadlo pro tenhle nový a silný žánr, a k tomu jako bonus kouzelné kulisy krásného města pod Sněžkou. Za necelých osm měsíců jsme uspořádali první ročník novocirkusového festivalu.

Jaký je obecně váš vztah k novému cirkusu a tomuto druhu umění?

Pocházím z umělecké rodiny, i já sám se pohybuju v kultuře celý život. Dříve především jako klasický zpěvák, nyní více jako kulturní manažer, producent. V moderním cirkusu jsem ale našel něco, co jsem ne vždycky v jiných žánrech nacházel. Až neskutečně se v něm totiž pojí až euforická atraktivita s uměleckou sílou a hloubkou. Navíc si novocirkusoví umělci mnohem víc než kolegové v jiných oborech přejí to dobré. A to mě na tom hodně baví, rád bych tenhle přístup, tuhle atmosféru dostal víc mezi lidi i v normálním životě. A myslím, že to právě skrze zprostředkování těchto zážitků lidem jde.

Akrobacie je jedním z hlavních prvků nového cirkusu. Jak moc je tento druh umění bezpečný, respektive nebezpečný?

Člověku to samozřejmě primárně přijde jako totálně nebezpečné, pokud nemá osobní zkušenosti s akrobacií, tak obzvlášť. Od akrobatů ale vím, že to není výrazně nebezpečnější, než jiné aktivity, kde se využívá fyzično. Když u nás v Trutnově pořádali australští akrobaté workshopy, sjeli se sem lidé z celé republiky a většina z nich byla příjemně překvapená, co všechno pod jejich vedením zvládli. Přístup Australanů při tréninku jim pomohl tak, že dokázali udělat zdánlivě nemožné věci. Za jedenáct ročníků festivalu Cirk-UFF se stalo naštěstí minimum úrazů a jen velmi lehkých.

Co všechno obnáší příprava festivalu a jak dlouho trvá?

Dá se říct, že na festivalu pracujeme kontinuálně. Je to celoroční záležitost, někdy vymýšlíme věci i na dva nebo tři roky dopředu. Zpravidla je to tak, že po červnovém festivalu je v létě trochu klidněji. Objíždím festivaly a hledám zajímavá a nová představení. Během podzimu většinou sestavíme základ nového ročníku, detailně doladěné vše musí být nejpozději do března. Rozhodně by nešlo hledat hlavní hvězdy festivalu v lednu nebo v únoru.

Podle čeho si vybíráte účinkující, které na festival pozvete?

Hledáme show s excelentním řemeslným provedením a uměleckou hloubkou. A také něco, co bude překvapovat a bavit. Souvisí to s celkovou filozofií trutnovského Uffa. Z každého představení musí nějakým způsobem čišet umění. Zároveň má být dobře provedené. Pak to má smysl pro publikum, ale o tom jaký a proč, to by bylo na jinou debatu.

Jak nákladná je to akce? Z čeho Cirk-UFF financujete?

Rozpočet se pohybuje kolem čtyř milionů korun. Když si uvědomíte, že se během festivalu odehraje přes čtyřicet představení a sjedou se na něj umělci z různých koutů světa, je to ještě poměrně příznivá částka. Výhodou je, že máme vlastní zaměstnance a prostory. Kdybych akci pořádal někde „na koleně“, musel bych za obojí platit nemalé peníze. Finančně nás podporují ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj a Město Trutnov. Dotace od nich pokryjí zhruba polovinu nákladů.

Je cena za světové špičky únosná?

No na jednu stranu je faktem, že za ty nejlepší na světě v žánru nového cirkusu stále zaplatí pořadatel méně, než třeba v klasické hudbě. Ale i tak, pozvat si špičkový soubor z Austrálie, který čítá třeba třináct lidí, je opravdu ranec. My máme ale jednu výhodu, a to zásadní. Máme Uffo. To je totiž opravdu skvělý prostor, cirkusovým světem vyhledávaný. Třeba zrovna Australané k nám poměrně často jezdí tvořit svá shows. Využívají Uffo na takzvané rezidence. No a díky tomu máme výrazně nižší cenu. Uffo samozřejmě poskytujeme k rezidenčním pobytům souborům z Česka, ale třeba i Francie, severských zemí, Spojených států… Ale nejpropojenější jsme dlouhodobě s Austrálií. Řada souborů či umělců tu vystupovala, někteří z nich využili Uffo k rezidenci a společně chystáme další projekty, na něž se moc těším.

Koho z účinkujících byste vypíchnul?

Světovou extratřídou je Američanka Thula Moon, uhrančivá vzdušná akrobatka a hadí žena, která udivuje neskutečnou ohebností a pohyblivostí. V Trutnově účinkovala už dvakrát, letos je ústřední postavou v představení Through the Truth, kterého je naše Uffo producentem a Hana Strejčková jeho režisérkou. Je to vůbec poprvé v historii, co Uffo produkuje novocirkusové představení. Dalším lákadlem je Circa. Australský cirkus je dle mého dnes na světě jednička, je nejdál. No a Circa je jedničkou, či mezi dvěma nejlepšími, v Austrálii. Takže Everest. Vystoupí u nás se show Humans a můžu prozradit, že je to přehlídka extrémních výkonů, ale právě s autentickým obsahem, a to vše v podání deseti akrobatů. Z domácích umělců je špičkou nejen mě milá parta pod vedením PeeTee Horníčka, Losers Cirque Company. Mají novinku s názvem Grandiózní a myslím, že název trefili dobře. Lidé by si neměli nechat ujít ani další skvělé věci. Zážitkem jistě budou třeba shows Kláry Hajdinové nebo AirGym Art Company, která se věnuje hlavně závěsné akrobacii. No a samozřejmě miláčkové publika Bratři v Tricku, kteří tu byli každý rok, Squadra Sua, Holektiv, Cirkus Tety… Nebo Florent Golfier se svou partičkou a více dní trvajícím open air projektem! Prostě z české novocirkusové scény prakticky všechno, co za to stojí.

Cirk-UFF každoročně mívá program i na prostranství před Uffem. Je tomu tak i letos?

Od prvního ročníku se program odehrává v Uffu, v šapitó a v ulicích města, tedy i před Uffem nebo v jeho okolí. Je to tradice, kterou udržujeme. Skvěle to dotváří festivalovou atmosféru, když se mísí umělci s diváky. V minulosti se někteří artisté odvážili s akrobacií jít až do koryta řeky Úpy nebo na místní pivovarský komín. Ani nevím, co ještě koho napadne letos.