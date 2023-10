„Jízdárna může sloužit pro výcvik koní, drezúru i skoky. Bude přístupná veřejnosti. Chtěli bychom založit dětský kroužek, přilákat i vychovat nové příznivce koní, pořádat výkonnostní zkoušky klisen, areál nabízí možnosti závodů i soustředění. Do budoucna by z toho mohlo být i školicí středisko,“ objasnil náplň jízdárny Jiří Diviš.

Jiří Diviš přesunul stádo koní do Radvanic letos v lednu po požáru stáje v odchovném areálu Dvorka v Janovicích u Trutnova a vybudoval stáj s jedenácti boxy. Postupně bude přidávat další, k tomu chce postavit hříbárnu pro 40 až 60 hříbat. Z bývalé skladovací haly někdejší Tírny lnu společnosti Texlen, která areál využívala po ukončení hornické činnosti v roce 1994, se stala po rekonstrukci krytá jízdárna o velikosti 20x60 metrů.

Při budování jízdárny musel v bývalé skladovací hale nejprve vytvořit základní podklad z kamenného prachu, na ten navezl speciální křemičitý písek a položil geotextilii. Z nich se vytvoří kompaktní povrch, který bude pružný, nebude se bořit a bude vhodný pro všechny činnosti. Povrch jízdárny lemují mantinely.

„Areál jsme koupili před patnácti lety. Původně jsme ho chtěli využít pro živočišnou výrobu, v halách jsme ale začali skladovat štěpku. Štěpka je v posledních dvou letech na ústupu, skladovací prostory nejsou tolik potřeba. Hledali jsme řešení, co s areálem,“ vysvětlil Diviš.

Otevření areálu v Radvanicích se aktivně zúčastnil František Stolina z Trutnova, který i ve svých 86 letech osedlal koně. „Jirka Diviš to udělal dobře, pustil se do toho vehementně, makal na tom. Záleží, jestli tam budou jezdit lidi do haly,“ hodnotil.

Šestašedesátiletý farmář Jiří Diviš žije v radvanické osadě Slavětín, s rodinou hospodaří na několika místech mezi Trutnovem a Náchodem na 1500 hektarech s 900 kusy skotu, například v Jívce nebo Chvalči. Dříve choval až stovku koní, nyní 35. Jeho zemědělská firma Na Hranici je od roku 1999 majitelem plemenného stáda chladnokrevných koní plemene Českomoravský belgický kůň.

Místo horníků koně. Farmář staví v bývalých dolech jízdárnu, stáje a parkur

Jiří Diviš nejprve pracoval na státním statku Trutnov jako mechanizátor. V roce 1992, kdy statek končil, se domluvil s dvěma kolegy a zkusili začít s podnikáním v zemědělství. V privatizaci získali statek v Radvanicích o rozloze 500 hektarů. „Tehdy to byla těžká doba, během deseti let tady přežily jen dvě-tři firmy. Situace v podhorské oblasti je složitější,“ poznamenal.

V oboru podniká 30 let, v rodinné firmě Na Hranici působí syn, dcera i manželka, celkem 25 lidí. Teď má radost, že se mu povedlo dotáhnout do konce plán o koňském areálu se stájemi a jízdárnou. „Jsem spokojený, že se to podařilo naplnit,“ řekl.