Farmáři předvedli, odkud pochází mléko, jogurty nebo maso

Trutnov – Kráva není fialová? Mléko nevzniká v mlékárně? Hovězí maso je z býka? Takovým způsobem se dnes poměrně často divily děti, když si prohlížely farmu ve Voletinách. Tamní zemědělci jim ukázali, jak je to doopravdy.

O propagaci českého zemědělství mezi školáky se snaží téměř dvacet let. Pravidelně je nechávají nahlédnout do míst, o kterých by někteří jinak ani neměli tušení. Stejně jako dnes. Zavedli je mezi jalovice, telata a býky. Ukázali čím a jak se zvířata krmí, jak se dojí a následně zpracovává mléko.



Po prohlídce stájí je nechali ochutnat jogurty a párky z vlastní mléčné a masné výroby. „Chceme, aby děti věděly, odkud pochází mléko, jogurty nebo maso, které si kupují v obchodech,“ vysvětlila jednatelka firmy Farmers Vendula Tesařová.



Při dni otevřených dveří, jak farmáři osvětovou akci oficiálně nazývají, se školáci dostanou také za volanty traktorů. A ne ledajakých. „Přibyl nový traktor za 4,6 milionu korun a nová sekačka za 1,5 milionu. Jsou to fungl nové stroje, letos se poprvé dostaly na pole,“ řekl svobodný sedlák, farmář a majitel firmy Lubomír Burkoň.



Většina vystavených strojů Lamborghini a John Deere patří mezi nejmodernější na světě. Jsou kromě volantu a pedálů vybavené počítači, tlačítky a displeji. „V zemědělství jsou traktory pořád hodně důležité. A potřebné jsou nejen při sklizni krmení,“ zdůraznila Vendula Tesařová.



Právě špičkové stroje mohou přitáhnout k farmaření i nastupující generaci. „Máme tu mladého kluka, teprve nedávno přišel z učiliště, a odvádí skvělou práci. Jsem rád, že takové lidi máme,“ ocenil Burkoň.



Nepochybuje, že propagace zemědělství má smysl. Ve firmě má dva mladé traktoristy, kteří kdysi právě jako školáci přišli právě k němu poprvé okouknout krávy a farmářské stroje. „Pořád říkám, že i když to přiláká jen jednoho člověka, pořád je to úspěch,“ dodal Lubomír Burkoň.

Burkoň: zemědělství je perspektivní obor

Změnilo se podle vás myšlení mladých o českém zemědělství?

Naší akcí sledujeme hlavně osvětu, mladí si to v hlavě musí nakonec srovnat sami. Tragédií je, že když se dnes píše nebo mluví o našem zemědělství, tak jen o dotacích, o tom jak zemědělci čerpají peníze. Nikdo ale nemluví o tom, že je to perspektivní obor, ale že na druhé straně zemědělci mají jedno z nejhůř placených povolání, a to prostě odrazuje.



Farmaření považujete za perspektivní?

Jasně, a nejen na řídících a manažerských pozicích, ale třeba právě na traktorech. K obsluze takových strojů už dnes málem nestačí ani střední škola, jaký je v tom velký pokrok. Mám obavu, že bude jednou složité nahradit dnešní padesátníky, až odejdou. Oni ještě mají srdce k poli a dobytku. Naše společnost ale dává šanci i mladým. Když dobře dovedou svoji práci, tak je vlastně jedno, jestli v traktoru bude někdo mladý nebo zkušený matador.



Jak se dnes žije českému farmáři?

Stejně, jako před dvaceti lety. Je to práce na 365 dnů v roce. Práci s dobytkem - sobota, neděle, svátek - to vám nikdo nevezme. Samozřejmě nové stroje a technologie přinášejí trochu úlevu a zemědělství je díky tomu mnohem dál. Ale nikdo nezmění čas, který musíte v práci být. Když je hezky a máte sklizeň, musíte prostě sklízet. Když kráva dává dvakrát denně mléko, musíte u toho ráno a večer být. To je zemědělský aspekt času.



Platí i v zemědělství, že „nejsou lidi“?

My si zatím chvála bohu s lidmi vystačíme. Nedostatek lidí se snažíme nahnat co nejmodernější technikou. A věřím, že se s tím popere i v budoucnosti. Ostatně jako se vším za 26 let trvání téhle společnosti.