Nejen v Prosečném, ale i v nedalekém Vrchlabí můžou lidé nakupovat vyzrálé hovězí maso ze speciálního samoobslužného automatu. Od pondělí jsou dva automaty umístěny v nově vybudovaném Farmářském domě v Lánovské ulici v Car Clubu na příjezdu do Vrchlabí od Trutnova.

Ve Vrchlabí můžou lidé nakupovat maso z automatu ve Farmářském domě. | Foto: Vojtěch Kohout

Krkonošští farmáři Jan Basař a Jaroslav Hampl je uvedli do provozu kvůli velkému zájmu o prodej z automatu v Prosečném. Otevírací doba ve Vrchlabí bude prozatím omezena od 9 do 17 hodin. V Prosečném je automat na maso v provozu non-stop 24 hodin na dvoře farmy rodiny Basařových. Ve Vrchlabí má být součástí Farmářského domu také druhý typ automatů. Ten bude sloužit k výdeji připravených balíčků objednaných na e-shopu, které si zákazník vyzvedne do 24 hodin od vytvoření objednávky.