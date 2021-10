Chov fenků není v zoologických zahradách neobvyklý, je ale velmi náročný. Podobně jako ostatní pouštní zvířata jsou fenci náchylní například na plísňová onemocnění. Odchovy zůstávají spíše raritou – za poslední rok se to povedlo jen šesti zoo z celkového počtu 62.

Současný pár fenků žije ve Dvoře Králové od roku 2019. Samec Fantom přišel tehdy z Říma, Femme Fatale z izraelského Ramat Ganu. Obě zvířata byla velmi mladá. Oba byli od počátku velmi plaší, což jim zůstalo. Je obvyklé, že se oba partneři v přítomnosti lidí ukrývají. Po porodu se však chování samice výrazně proměnilo. „Ošetřovatelé v současnosti do venkovního výběhu prakticky nemohou chodit. Samice je velmi agresivní. Staví se na zadní nohy podobně jako surikaty, cení zuby a hrozí. Někdy se je snaží napadat i přes pletivo,“ popisuje bojovnou povahu zooložka.

Odchov probíhá zcela přirozeným způsobem. Samice Femme Fatale porodila svá první mláďata v noře ve venkovním výběhu. Tam také s mláďaty do současnosti tráví takřka všechen čas. „Pouze v noci se nyní vydávají do vnitřního boxu s proskleným oknem. Prozrazují je stopy v písku i často zválená vegetace. Je znát, že smečka často pořádně divočí,“ usmívá se Gabriela Linhart. Rychleji ubývá také nachystaná potrava. Dvorští fenci milují zejména malá kuřátka a myšata. Nejraději si pochutnávají na jejich mozečku. Zbytek nezřídka nechají.

Zhruba měsíc trvalo, než se naplnilo velké očekávání ošetřovatelů fenků. „Samice Femme Fatale se 3. srpna uchýlila do nory, pak na tři týdny zmizela a nikdo ji neviděl. Když začala vylézat, bylo to jen v době, kdy byl všude kolem klid. A už bylo zjevné, že kojí,“ popisuje radostnou událost zooložka Gabriela Linhart. „Mláďata jsme poprvé viděli na začátku září. Dnes už s jistotou víme, že jsou nejméně čtyři. Teprve nyní se je ale povedlo vyfotografovat.“

Samice fenka pojmenovaná Femme Fatale porodila mláďata. Pro Safari Park Dvůr Králové je to zcela mimořádná událost – tyto psovité šelmy se v Podkrkonoší naposledy množily v roce 2004. Samice tentokrát navíc rodila doslova v utajení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.