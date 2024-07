Fanoušci tvrdého metalu už vědí, do čeho v Trutnově jdou. „Miluji maso, ale dá se to vyřešit bez problémů. Můžu si zajít na něco do města. Ve stánku jsem si dal guláš z hlívy ústřičné a byl luxusní. Opravdu výborné,“ olizuje se nad dobrotou jeden z návštěvníků festivalu Michal Scholz ze slovenského Kežmaroku. „Já jsem vegan, mně to plně vyhovuje. Úžasné,“ je spokojený Martin Rachman z Prahy.

„Je to neobvyklé na poměry české festivalové scény, ale je to jedině dobře,“ tvrdí Jaroslav Štěpánek z Jihlavy, který ve svém stánku prodává veganské Robi burgery z pšenice s červeným zelím. „Náš stánek je kompletně veganský. Zájem je veliký, až jsme překvapení,“ těší ho.

Další prodejci servírují chalupářský guláš s dýní a cizrnou, grilovaný hermelín na topince, selské halušky, gnocchi, tofuburger, trdelník, langoš, bramborák, česnečku, indické brambory, grilované žampiony, hermelín v bulce, smažený sýr, květák, belgické hranolky, řecký salát, čínské nudle a další pokrmy.

Pravidlo bezmasé stravy zavedl na festivalu jeho organizátor Miloslav Čurby Urbanec, který je vegan. „Obscene Extreme je od prvopočátku od roku 1999 vegetariánský a veganský festival. Tehdy nikde jinde nic podobného neexistovalo. Když jsem jezdil na jiné festivaly, musel jsem si sám dělat svačinu. Jsem rád, že se doba změnila a veganské jídlo je dneska všude. Je to pozitivní trend. Lidi daleko víc přemýšlejí o tom, co jedí. Nejsou to pouze konzumenti,“ vysvětluje zakladatel festivalu.

„Hrozně se mi líbí idea, že když se jdou tisíce lidí na pár dní bavit, tak nemusí zemřít spousta zvířat jen proto, aby se najedli,“ přitaká Jaroslav Štěpánek.

Začátky s veganskou a vegetariánskou stravou na festivalu nebyly jednoduché. „Lidi chodili s buřtama kolem krku a hrozně se nám smáli, že jsme ubožáci, kteří nejedí maso. Nám to nepřišlo vůbec vtipný,“ vzpomíná Čurby. „Ale nijak jsme s tím nebojovali. Je každého věc, co si dělá. Nechceme nikomu vnucovat náš názor. Naopak. Ať ho má každý svůj. Pokud bychom byli všichni stejní, byla by to hrozná nuda. Každý chytrý člověk si svoji cestu najde,“ dodává.

Čurby Urbanec je veganem od osmnácti. „Paul McCartney jako dlouholetý vegetarián to kdysi řekl výstižně. Kdyby masokombináty měly skleněné zdi, tak nikdo nejí maso. Já s tím začal koketovat díky kapelám jako Napalm Death. Říkal jsem si, sakra, proč to tihle chlapi dělají? Jaký mají důvod? Jednu noc jsem se díval na dokumenty o jatkách. Udělalo se mi mdlo a ráno jsem si řekl, že už nikdy nesním maso. Od té doby to trvá,“ popisuje, jak se stal veganem. A je spokojený.

Kolik stojí jídlo a pití na festivalu Obscene Extreme:

buchtičky s krémem 160 Kč

langoš 150 Kč

trdelník 150 Kč

česnečka 90 Kč

bramborák 145 Kč

vegetariánský hot dog 95 Kč

vegan tortilla 190 Kč

vegan pizza 250 Kč

vegan sendvič 190 Kč

falafel wrap 189 Kč

Robi burger 190 Kč

chalupářský guláš 230 Kč

dort se šlehačkou a jahodami 70 Kč

čínské nudle 169 Kč

pivo Pilsner Urquell 80 Kč

pivo Velkopopovický Kozel 11 65 Kč

pivo Radegast 10 65 Kč

Birell pomelo grep 65 Kč