Organizátoři hudebního festivalu TrutnOFF Open Air nedostanou od města Trutnova žádnou finanční podporu na akci, která se konala v srpnu. Žádali o 450 tisíc korun. Rozhodli o tom v pondělí zastupitelé Trutnova. Ti neschválili ani návrh opozičního zastupitele Václava Javůrka (Žít v Trutnově), který navrhoval pro TrutnOFF sníženou částku 200 tisíc korun.

Prezident Petr Pavel přišel mezi návštěvníky festivalu TrutnOFF Open Air. | Video: Miloš Šálek

V obou případech hlasovali z třiceti přítomných zastupitelů pro podporu festivalu pouze dva zastupitelé z uskupení Žít v Trutnově. Festival TrutnOFF se letos vrátil do Trutnova po sedmi letech. Během své dovolené ho navštívil prezident Petr Pavel. Dotaci města nedostane ani další festival, který se konal během letních prázdnin na Bojišti, punkový Pod Parou. Jeho organizátoři žádali 100 tisíc korun.

Přišli s dýmkou vstřícnosti

„Přišli jsme s dýmkou vstřícnosti. Nic jsme neočekávali, mohli jsme být jen mile překvapení. Rozhodování o dotaci jsme vnímali hlavně jako akt vyjádření, jestli zastupitelé chtějí v Trutnově festival, nebo nechtějí, jestli jsme schopni udělat čáru a dívat se s městem dopředu. Odpověď jsme slyšeli. Nechceme vás, o festival nestojíme. Pro nás je to signál, že se na radnici příliš nezměnilo. Barikády zůstávají i nadále postaveny. Je to škoda,“ poznamenal organizátor festivalu Martin Věchet. Deníku potvrdil, že navzdory neschválení dotace uspořádá festival v Trutnově i v příštím roce.

„Rozhodnutí zastupitelů nemá na organizaci festivalu vliv. V jedenáctimilionovém rozpočtu, který má festival, není 200 tisíc tak závratná částka. Festival bude příští rok v Trutnově. Už teď ho připravujeme. Pokud nám ho tedy radnice zcela nezakáže a neznemožní jeho konání. Na to se nyní budeme písemně ptát,“ řekl zakladatel Východočeského Woodstocku.

Zastupitelé Věchetovi neodpustili

Pro podporu festivalu TrutnOFF hlasovali pouze dva zastupitelé uskupení Žít v Trutnově. Proti přidělení dotace 450 tisíc korun bylo 26 zastupitelů, 2 se zdrželi hlasování. Při návrhu zastupitele Václava Javůrka na poskytnutí nižší částky 200 tisíc hlasovalo proti 19 zastupitelů, 9 se zdrželo hlasování.

„Když jsem s koaličními kolegy projednával jejich postoj k případné podpoře festivalu, tak se ukázalo, že pořád nejsou zapomenuty některé věci, které se staly v minulosti. Vyčnívá mezi nimi případ z udělení kulturní ceny města Václavu Havlovi. Řada zastupitelů má pocit, že Martin Věchet by se měl omluvit nebo své chování vyjasnit, než bude pro ně možné znovu začít uvažovat o podpoře festivalu,“ nastínil starosta Trutnova Michal Rosa, že incident z roku 2010 někteří zastupitelé Věchetovi neodpustili.

Podle Martina Věcheta chtěli organizátoři v Trutnově zjistit, jestli je možné s městem spojit síly a najít společnou řeč do budoucna. „V Brně, kde jsme festival pořádali tři roky, jsme viděli, že spolupracovat s městem jde. Spolupráce fungovala. Taky jsme tam jednali s ODS a Piráty, kteří věděli o sporech, které jsme měli v Trutnově. Přesto jsme se tam domluvili,“ uvedl Věchet.

Za uplynulé tři roky dostal festival pořádaný trutnovskými organizátory od brněnského magistrátu dotaci 4,3 milionu korun. Pro rok 2023 však od Brna žádnou podporu neobdržel. Brněnští zastupitelé o tom rozhodli loni v prosinci. K návratu do Trutnova přimělo organizátory rozhodnutí nové koalice brněnského magistrátu, která chce v areálu Na Střelnici stavět sportoviště. Tam se festival pod názvem TrutnOFF BrnoON konal.

Festival bude v Trutnově i příští rok

K trutnovským zastupitelům promluvila v pondělí i místní občanka Zdeňka Prouzová. „Myslela jsem si, že současné zastupitelstvo se povznese nad nedorozumění z dřívější doby a spíše ocení, že se vrací taková velká akce do Trutnova. Čekala bych, že se nebude hodnotit organizátor, o kterém se píše, že je problémový, ale festival jako akce, která proslavila Trutnov. Řada generací si spojuje Trutnov s tímto festivalem,“ připomněla.

Jedna z organizátorek festivalu Eva Navrátilová řekla, že zastupitelé stále nejsou schopni zapomenout na osobní spory, které jsou 13 let staré. „Žijeme v demokracii, každý má na své osobní názory právo. Pokud je má člověk, který akci organizuje, nelze za ně trestat festival. Ten organizuje i řada dalších a přináší radost spoustě lidí. Jsem přesvědčená, že lidé ve městě i místní podnikatelé tady festival chtějí. Moc dobře jsou si vědomi, že tady je akce, na kterou přijíždí tisíce lidí a na kterou chodí hodně Trutnováků.“

Martin Věchet hodnotil návrat do Trutnova jako nadmíru povedený. „Bylo to nad očekávání,“ přiznal. Další ročník je připravený uspořádat opět na Bojišti. „Jsme nohama na zemi. Sedm let tady byla pauza, nechceme jít cestou megalománie. Chceme festival udělat podobně jako letos, kdy to bylo milé, přátelské, aby to byl festival radosti jako letos. To by byla největší odměna,“ řekl Martin Věchet.

Dopis od hradní kancléřky Jany Vohralíkové.Zdroj: archiv organizátorů festivalu TrutnOFF