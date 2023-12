Hudební festival TrutnOFF Open Air, který se letos v srpnu vrátil po sedmi letech na Bojiště, se bude konat v Trutnově i v příštím roce. Oznámili to organizátoři.

Prezident Petr Pavel přišel mezi návštěvníky festivalu TrutnOFF Open Air při letošním ročníku. | Video: Miloš Šálek

Uskuteční se od 22. do 25. srpna. V srpnu navštívil festival TrutnOFF na Bojišti prezident Petr Pavel. Ten zavítá tento týden na oficiální prezidentskou návštěvu Královéhradeckého kraje. Ve středu přijede do Vrchlabí do nově otevřeného Muzea Krkonoš, kde se setká se starosty krkonošských měst a obcí.

TrutnOFF zveřejní první kapely během nadcházejícího víkendu. „Omlouváme se všem, kteří hlasovali za dřívější termín. Nakonec rozhodly možnosti kapel. TrutnOFF bude ve znamení oslav čtyřiceti let od prvního pokusu o nezávislý festival. Při druhém adventu vybubnujeme první domácí kapely včetně jedné zpoza Velké vody,“ uvedli organizátoři z týmu Martina Věcheta. Zároveň zahájili předprodej vstupenek ve speciální vánoční cenu 1800 Kč za celý festival.

Martin Věchet hodnotil letošní návrat do Trutnova jako nadmíru povedený. „Bylo to nad očekávání,“ přiznal. „Jsme nohama na zemi. Sedm let tady byla pauza, nechceme jít cestou megalománie. Chceme festival udělat podobně jako letos, kdy to bylo milé, přátelské, aby to byl festival radosti jako letos. To by byla největší odměna,“ řekl před časem Martin Věchet.

