Stačí jen souhlas brněnských radních, a kdysi trutnovská akce - léta nazývaná Open Air Music Festival, v posledních letech Open Air Festival Trutnoff - se může přesunout do jihomoravské metropole. Místo je vybrané, pořadatel Martin Věchet ladí s radními už jen technické detaily okolo pozemků a budov.

Záměr má rada posvětit ve středu 21. srpna. Pokud tak učiní, festival by se mohl konat v Brně už za rok. „Jsme připravení, všechno máme vymyšlené, máme vize a spoustu nápadů,“ ohlásil zakladatel festivalu Martin Věchet.

Nové místo v Pisárkách Na Střelnici u pavilonu Antrophos je podle něj v porovnání s trutnovským přírodním areálem na Bojišti rozsáhlejší a poskytuje pořadatelům více možností. „Prostor je úžasný a splňuje naše celkem náročné představy. Je členitý, kaskádovitý, tvoří přírodní amfiteátr mezi lesy a řekou. A řeka, to je v současných teplech dar z nebes. Je to včetně dubové aleje, unikátem jsou dřevěné baráky po wehrmachtu,“ řekl Martin Věchet.

V novém působišti by podle něj mohl mít festival podobné podhoubí a vycházet ze stejných myšlenek, jako kdysi v Trutnově. Tam navazoval na první neoficiální ilegální ročníky ve Starých Bukách z roku 1984 a ve Volanově roku 1987, které násilím rozehnala komunistická policie. Také v Brně se scházeli za socialismu lidé z undergroundu, označovaní režimem jako máničky a závadová mládež. „Brno bylo vždycky trochu jiné, alternativní. V dobách, kdy všude byly kapely zakázané, v Brně v osmdesátých letech naopak vesele hrály,“ uvedl Věchet.

Rovněž první pokusy o oficiální festivaly se odehrály na jižní Moravě a kousek od Brna. V Žabčicích se konal festival o rok dřív, než první undergroundový a neoficiální „trutnovský“ ve Starých Bukách. Také na Moravě ale zasáhla komunistická policie, festival zakázala a účastníky rozehnala. Lidé z Žabčic se pak setkali právě na místě u řeky Svratky, které má nyní Martin Věchet vyhlídnuté pro svůj festival.

“Došlo tam tehdy k velkému masakru, policie mlátila lidi, rozbíjela jim hudební nástroje a někteří šli dokonce natvrdo sedět. Obloukem se tak vracíme tam, kde to všechno vlastně začínalo, na jih,“ připomněl Věchet začátky alternativních festivalů v tehdejším Československu.

Martina Věcheta k přestěhování legendárního trutnovského festivalu na Moravu přimělo i velmi vstřícné jednání vedení jihomoravské metropole. Přesun festivalu do Brna podporovalo minulé vedení radnice, současné má festival jako jednu z koaličních priorit.

„Jednali jsme i ve velmi nakloněné Strážnici nebo Veselí nad Moravou. Brno začalo vítězit prostorem, vstřícností a otevřeností magistrátu, což je nesrovnatelné s tím, co jsme zažívali v Trutnově. Jak dříve ve Veselí, tak nyní v Brně se schází celé kolokvium lidí, kteří se snaží vymyslet vše tak, aby se to mohlo uskutečnit, a hledají se cesty, kdežto v Trutnově to vždy bylo na libovůli jediného muže. Ten nám jen opakovaně vzkázal, ať se postaráme sami,“ dodal Martin Věchet.

Trutnovský starosta Ivan Adamec ale včera zopakoval, že festival z města pod Krkonošemi nikdo nevyháněl. „Neměli jsme problém s festivalem, ale spíš s Martinem Věchetem. Pořád opakoval smyšlenky, že ho chce město zničit. Nakonec se tímhle přístupem zničil sám,“ řekl.