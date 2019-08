Vytvořili ho dva bratři, Jiří a Jan Devátý, studenti architektury z Liberce. “Je to symbol, který poukazuje na prusko-rakouskou bitvu, která se zde v roce 1866 odehrála,“ připomněli autoři krvavé boje, které se kdysi ve městě odehrály.

Dělo ale není jediné, co za pár dnů mezi místními stromy a vigvamy vzniklo. Je tam ještě dalších pět herních či zábavních prvků od začínajících architektů. Například velká prolézačka z dřevěných kůlů, série atypických laviček a nebo posed, který umožní sledovat festivalové dění s patřičným nadhledem. A taky hlava draka. „Má symbolizovat Trutnov, který má draka ve znaku. Mohl by být lákavým prvkem pro děti,“ naznačila Magdaléna Rašková, další studentka architektury z Liberce.

Do výroby doplňků festivalového areálu se zapojili i studenti stejného oboru z polské Wroclavi. I je zaujala myšlenka, že by se dřevěné instalace mohly stát trvalým lákadlem hlavně pro místní, a přivést je do málo využívané části městského lesoparku, ke kterému festivalový areál patří. „A také ukázat směr, jak by se dalo Bojiště vylepšit,“ řekl trutnovský architekt Jan Veisser, který s myšlenkou oživit místo studentskými nápady přišel.

Nápady i pracovní nasazení (studenti prvky vytvořili během týdne přímo v Trutnově) ocenili i trutnovští radní. Například architekt Michal Rosa. „Rád bych ocenil řemeslné zpracování. V porovnání s tím, co jsme viděli v Trutnově před dvěma lety na nábřeží, tak tady to zpracování je takřka profesionální,“ uznal.

Úsilí mladých se líbí i trutnovskému starostovi Ivanu Adamcovi. „Hlavně se tady něco děje, a to je dobře. Jako oživení parku v době festivalu i po něm to má smysl,“ prohlásil.

Jako první si objekty užijí festivaloví návštěvníci. Až areál opustí, zůstanou dřevěné instalace jako lákadlo pro Trutnovany. „Moc se těším, jak budou prvky fungovat při festivalu. Moc se těším také až se zde po festivalu uklidí, a instalace tu zůstanou samotné a budou lákat k procházkám. Doufám, že si je lidi oblíbí,“ dodal Jan Veisser.