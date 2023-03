Účastníky festivalů bude čekat nové prostředí amfiteátru. Město Trutnov investuje do rekonstrukce areálu 9,5 milionu korun. Staré lavice už jsou odstraněné, nahradí je nové z kovové konstrukce se sedáky a opěradly z impregnovaného sibiřského modřínu. „Máme vyrobenou ocelovou i dřevěnou konstrukci lavic, v příštích týdnech je budeme usazovat. Je jich několik stovek,“ uvedl Martin Javůrek, jednatel společnosti B.C.M. company Vrchlabí, která pro město rekonstrukci provádí. „Plastovou část jedné z původní lavic ze sklolaminátu jsme zachovali, mohla by se na Bojišti vystavit jako historický artefakt, tedy lavička, na které sedával Václav Havel,“ poukázal Javůrek na zajímavost.

Nové hlediště poskytne 1256 míst k sezení. Jedna lavice je dlouhá 2,8 metru, podle vypsaného tendru na dodavatele stojí jeden kus 15 tisíc korun.

Před začátkem festivalů bude hotovo

Oproti původnímu řešení řad sedadel do tvaru oblouku budou řady laviček v rovině. „Je to nejen na výrobu levnější varianta, ale v případě potřeby bude mnohem jednodušší je opravit,“ vysvětlila Klára Bednářová, vedoucí odboru majetku města. Mezi řadami laviček vzniknou dva nové chodníky ze žulových kostek. Opravy se dočká také plocha mezi podiem a lavičkami, která bude z hutněného asfaltového recyklátu.

Na Bojiště se vrací po sedmi letech Věchetův hudební festival Trutnoff Open Air

Původní lavice odstranila vrchlabská firma z Bojiště v prosinci. Další stavební práce pokračují. „Letos v únoru bylo provedeno vytyčení stavby a zahájeny zemní práce. V této chvíli stále pokračují zemní práce a práce na úpravě terénu. Pracuje se na podloží pro nové konstrukční vrstvy zpevněných ploch. Poté budou vyměřeny a zahájeny práce pro zemní výkopy pro patky na základy pod lavičky. Vše by mělo být hotové do konce května,“ upřesnila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Artu Kus se konat nebude

Festivaly tak budou mít k dispozici nové prostředí. Podepsanou smlouvu na pronájem s provozovatelem areálu Romanem Dorňákem mají už i organizátoři festivalu TrutnOFF Open Air, který se nečekaně vrací do Trutnova po sedmi letech.

„V zimě se s námi spojili organizátoři, jestli by se šlo vrátit festival na Bojiště. Nikdy jsme nebyli proti, proto bylo nasnadě souhlasit. Jsme rádi, že se tento festival vrací do Trutnova. Na ceně za pronájem jsme domluvení,“ řekl provozovatel Bojiště Roman Dorňák s tím, že částku, kolik organizátoři zaplatí, nebude sdělovat.

Trutnovské Bojiště bude mít nový amfiteátr, kapacita bude cca 1256 míst k sezení

Festival TrutnOFF Open Air se bude konat 17. až 20. srpna, naopak Artu Kus, který organizoval Dorňák a konal se pravidelně ve druhé polovině srpna, letos nebude. „Chtěli bychom ho udělat příští rok, trochu jinak. Budeme mít víc času ho nachystat. Půjdeme cestou jiného termínu. Letos budou v areálu tři velké festivalové akce, to je poměrně dost na město velikosti Trutnova,“ vysvětlil Roman Dorňák.

Pivovar Trautenberk investuje na Bojišti

Další novinkou na Bojiště je prodej největší budovy areálu, takzvaného skleníku. Ten od města odkoupil za necelé čtyři miliony korun Pivovar Trautenberk. Objekt, který je v havarijním stavu a byl využíván jako vnitřní scéna, plánuje proměnit v restauraci s venkovním posezením. Prodej odsouhlasili v prosinci trutnovští zastupitelé. „Smlouva na odkup byla podepsaná ze strany města Trutnova i Pivovaru Trautenberk letos v únoru, poté byla zveřejněna v registru smluv. Peníze za prodej budovy skleníku a okolních pozemků podle smlouvy jsou již na účtu města,“ potvrdila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

FOTO: Na Bojišti začal festival Artu Kus, třídenní akce trvá do neděle

Loni v létě koupil pivovar od soukromého majitele přiléhající motorest u vstupu do areálu a umístil před něj mobilní prodejnu svých produktů. V pronájmu bude mít parkovací plochy uvnitř areálu. Na Bojišti plánuje investovat desítky milionů korun. Nové gastro provozy i s prodejním drive-in okénkem vydávajícím pivo Trautenberk chce otevřít v létě či na podzim 2024.

„Skleník je krásná budova, která investora zaujala na první pohled. Bylo by smutné nechat chátrat tak pěknou stavbu, nehledě na to, že dává větší smysl zrekonstruovat motorest společně s přiléhající stavbou, a nikoliv po částech. Kdybychom se pustili pouze do motorestu, stále bychom měli „za zády“ tento pěkný, prázdný, chátrající objekt, a tak jsme to uchopili trochu velkolepě hned na počátku. Věříme, že to bude mít veliký přínos pro celý areál Bojiště,“ objasnila záměry nového investora ředitelka Pivovaru Trautenberk Dagmar Budová.

Na Bojišti se usadí Trautenberk. Pivovar investuje v areálu desítky milionů

Společně s budovou skleníku získala akciová společnost Pivovar Trautenberk přilehlou bývalou zahrádku k restauraci, jejíž součástí je objekt čistírny odpadních vod. V nájmu bude mít od města chodník a sousedící kousek zeleně a prostor před bývalým motorestem, kde v této chvíli stojí prodejní kontejner společnosti.

LETOŠNÍ FESTIVALY V TRUTNOVĚ NA BOJIŠTI

Obscene Extreme 5. - 9. července

Pod Parou 27. - 29. července

TrutnOFF Open Air Festival 17. - 20. srpna