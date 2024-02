„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže před několika dny zahájil další správní řízení, a to na návrh společnosti, jejíž součástí je také MI Roads. Návrh opět směřuje proti výběru dodavatele. Termín vydání rozhodnutí nelze předvídat. Úřad bude postupovat co nejrychleji, ale bude záležet zejména na rozsahu a složitosti posuzované problematiky,“ řekl Deníku mluvčí ÚOHS Martin Švanda. ŘSD je připravené stavbu okamžitě zahájit. „Z naší strany je vše hotovo, provedli jsme všechny kroky, které jsme měli udělat, včetně opravných řízení. Velmi, opravdu velmi čekáme pouze na rozhodnutí ÚOHS, které pro nás bude závazné,“ zdůraznil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Pro zahájení stavby dálnice to může znamenat prodlevu několika měsíců. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po námitkách sdružení Společnost D11, do kterého patří vedle MI Roads i firmy ze Slovenska a Maďarska, potvrdilo jako vítěze tendru polského stavebního giganta Budimex SA. Ten nabídl nejnižší cenu 11,3 miliardy korun za zhotovení 21,1 km dlouhého úseku. Bylo by to poprvé, kdy by českou dálnici stavěla polská firma. ŘSD plánovalo zahájit stavbu 19. prosince 2023 v Královci. Nyní musí čekat na rozhodnutí ÚOHS. MI Roads je stavební společnost se zaměřením na segment silniční dopravní infrastruktury, je členem Skupiny Metrostav a dceřinou firmou Metrostav Infrastructure.

Na dálnici z Trutnova do Královce se budou stavět dva půlkilometrové tunely. Jeden vznikne v Poříčí, druhý mezi Poříčím a Zlatou Olešnicí.

Společnost MI Roads podala návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže poprvé na začátku ledna, kdy žádala prověřit výsledky výběrového řízení na stavbu dálnice D11 u Trutnova. ŘSD mezi tím znovu potvrdilo, že vítězem zůstává Budimex. „Správní řízení zahájené na počátku roku na základě návrhu MI Roads bylo zastaveno, protože návrh směřoval proti úkonu, který zadavatel v mezičase zrušil. Toto usnesení není zatím pravomocné a může být proti němu podán rozklad,“ vysvětlil mluvčí ÚOHS. Do sdružení Společnost D11 patří s MI Roads ještě slovenský Doprastav, maďarský Duna Aszfalt, Metrostav TBR a Subterra.

ŘSD si stojí za výběrem polské firmy. „Po vyhodnocení vítězného uchazeče byly podány námitky k nám jako vyhlašovateli výběrového řízení. Část výhrad jsme vzali v potaz, část jsme odmítli. Výsledek výběrového řízení jsme potvrdili,“ upřesnil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

V tendru šlo o hodně, je to největší dálniční zakázka v Česku. „Jedná se o největší dálniční stavbu, která se do této doby v České republice soutěžila, z toho důvodu bylo výběrové řízení náročné a trvalo deset měsíců od prosince 2022. Přicházelo obrovské množství dotazů od stavebních firem. Dva týdny před tím, než jsme chtěli stavbu slavnostně zahájit, přišly námitky od neúspěšného uchazeče, který skončil druhý. Byli jsme přitom předběžně domluvení s případným dodavatelem, že by byl připraven opravdu stavbu zahájit ještě na konci roku,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Průtahy vadí i městům a obcím, kterých se výstavba dálnice týká. Na její vybudování čekají dlouhé roky. ŘSD nejprve muselo řešit námitky ekologických aktivistů Děti Země. Když už to vypadalo, že stavba začne, odvolal se neúspěšný uchazeč o rekordní dálniční zakázku. „Považuji za nešťastné, když nástroj, který má sloužit ve výjimečných situacích jako opravný prostředek, je využíván jako součást konkurenčního boje. Obstrukcemi ztrácíme drahocenný čas. Čas, kdy na dotčené obce ještě nedolehl nárůst tranzitní dopravy. Budeme tak muset čelit souběžně zvýšené dopravě v souvislosti se zásobováním stavby i nárůstem tranzitu,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa.

Ředitel ŘSD považuje odkládání začátku stavby D11 u Trutnova za velké zklamání. „Udělali jsme velké množství kroků k tomu, aby se to povedlo. Absolvovali jsme řadu složitých jednání, které vedly k dokončení majetkoprávní přípravy, velmi intenzivně jsme jednali s majiteli pozemků a jejich zástupci, podařilo se vyřešit i situaci se spolkem Děti Země. Všechno bylo hotové,“ dodal Radek Mátl.

Ten je zároveň přesvědčený, že na stavbě dálnice se při vítězství polského Budimexu budou podílet Češi. „Budou určitě potřebovat Čechy. Nebude to tak jednoduché, že přijde cizí firma a sama postaví dálnici v Česku. Tak to nebude. Myslím si, že z velké části, klidně ze 60 procent, se budou na stavbě dálnice podílet české firmy a subdodavatelé, které s tím mají zkušenosti. Není to tak, že bychom zakázku dali firmě z cizího státu a Češi by na tom nepracovali. Tak to určitě nebude,“ podotkl generální ředitel ŘSD.