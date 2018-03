Firmou kraje je v kategorii "nad 250" společnost Kasper Kovo

Trutnov – Mezi oceněnými ve 3. ročníku soutěže Firma a živnostník Královéhradeckého kraje roku 2017 je i trutnovský strojírenský podnik Kasper Kovo. Zvítězil v kategorii Obchodní společnost nad 250 zaměstnanců.

"Firma se vypracovala za více než čtvrt století z nuly na respektovaného dodavatele náročných plechových dílců, technologických celků a speciálních tlakových nádob s celosvětovou působností. Výrobky dodává do oborů hromadných dopravních prostředků, obráběcích strojů, potravinářství a energetiky. V Trutnově aktuálně zaměstnává 450 pracovníků a stále roste," uvedli organizátoři soutěže o Kasper Kovo v přehledu vítězů.



Jako důležité bylo v hodnocení připomenuto i dlouholeté sponzorství. "Na Trutnovsku největší česká rodinná firma Kasper celou dobu své existence klade velký důraz na společenskou odpovědnost. Je jedním z největších podporovatelů kultury, sportu a školství v regionu," sdělili pořadatelé.

Slavnostní vyhlášení soutěže připravila Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci s městem Náchod. „Akci jsme uspořádali potřetí, letos jsme však poprvé ocenili firmy a podnikatele z celého Královéhradeckého kraje,“ uvedl předseda komory Radek Jakubský.

„První dva ročníky jsme organizovali jen v rámci okresu Náchod. A protože byly úspěšné a získaná ocenění jsou podle ohlasů firem jednoznačně pozitivní motivací pro jejich další podnikání a rozvoj, zapojili jsme do třetího ročníku i čtyři zbývající oblasti, v nichž naše komora působí, tedy Královéhradecko, Trutnovsko, Jičínsko a Rychnovsko,“ dodal Jakubský.

Firma a živnostník Královéhradeckého kraje roku 2017 – celkové výsledky:Živnostník: Zdeněk Kalináč

Podnikatelka roku: Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová

Obchodní společnost do 50 zaměstnanců: UNIPRINT, s.r.o.

Obchodní společnost do 250 zaměstnanců: HALLA, a.s.

Obchodní společnost nad 250 zaměstnanců: KASPER KOVO s.r.o.

Cena starosty města Náchod: Drana, s.r.o.

Cena MONETA Money Bank, a.s.: VIBROM s.r.o., Barbora Petrů – BAJA design