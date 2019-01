Úpice, Turnov - Účastnice finálového kola sportovaly, relaxovaly a radily se s cvičitelkou i dietologem.

Podělit se o dosavadní zkušenosti vyrazila čtrnáctka finalistek soutěže Fit s Deníkem na pomezí Čech a Moravy, do luxusního Resortu svatá Kateřina nedaleko Pelhřimova. Mezi nimi i Jaroslava Říhová z Úpice, která tu pomyslně reprezentuje Královéhradecký kraj.

Tentokrát bylo setkání plánované na neděli a pondělí. „První den jsem absolvovala jedno cvičení, pak následovaly individuální konzultace s odborníky. Po předchozí domluvě mi trenérka Zuzana Klingrová na míru připravila detailní cvičební plán, v němž se střídají aerobní a posilovací části. Jím se budu do příštího setkání řídit a pak si promluvíme o tom, jestli to funguje či bude třeba ještě něco doladit," popisuje Jaroslava Říhová.

Vždy je co zlepšovat

Spokojená byla i po návštěvě u dietologa Pavla Suchánka, kde měření potvrdila zlepšení proti předchozí konzultaci. Přestože má štíhlou postavu a na první pohled není co shazovat, podařilo se jí zbavit 1,3 kilogramu tuku. „Jde o tuk útrobní, navíc přibyla svalová hmota, takže mám radost," dodává.

Program byl spíše volnější, každý mohl libovolně využívat nabídku zdejšího resortu. Sauny, vířivky, whirlpool, vše bylo k dipozici. „Velmi povedený byl v pondělí dopoledne nordic walking. Nádherné počasí, čerstvý sníh kolem, to se opravdu vydařilo," říká Jaroslava Říhová.

Lenka Berková z Turnova (Liberecký kraj) se při druhém pobytu na Kateřině poprvé v životě postavila na běžky. „Trochu jsem se bála, ale nakonec zjistila, že to určitě něco má do sebe. Sama běžky nemám, jezdím s kamarádkou lyžovat spíše na svahy do různých krkonošských středisek," svěřila se Deníku. Životosprávu účastnice reality show stále poctivě dodržuje. „I když jsem shodila zatím jen tři kilogramy, jsem spokojená. Ukázalo se, že se mi podařilo zredukovat vnitrobřišní tuk, takže kila nejdou ze svalové hmoty, což je dobře.

Do konce soutěže bych chtěla shodit ještě pět kilogramů. Uvidíme, jak to půjde. Chce to hlavně přidat pohyb," dodala.

Blíží se závěr

O víkendu se sešla na konzultaci poprvé s trenérkou Zuzkou Klingrovou. „Bylo to poučné. Poradila cviky na břišní partie, což jsem uvítala. Příjemný byl i nordic walking v přírodě, kterému se snažím věnovat i doma. Je prima, že se prodlužuje den. Snažím se denně něco dělat," svěřila se Lenka Berková. Naordinovanou stravu zvládá bez problémů a začala popíjet bylinkový čaj, který podporuje činnost lymfy.

Další, poslední setkání se v Resortu svatá Kateřina uskuteční od 24. do 26. března. Po něm už bude známa vítězka celého klání.