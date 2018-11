Flašinetář: „Jsem rád, že můžu dělat lidem radost“

Kuks - Stačí přivřít oči, zaposlouchat se a jako by vás zvuk flašinetu přenesl na jarmark o nějakých sto let zpátky. Do takové atmosféry se mohli o uplynulém víkendu ponořit i návštěvníci vánočních trhů na Kuksu, a to díky flašinetu Romana Prouzy ze Rtyně v Podkrkonoší.

Roman Prouza přijel se svým flašinetem zpestřit vánoční trhy na Kuksu.Foto: Deník/Jana Kotalová

Vášnivému sběrateli starožitností flašinety učarovaly před čtyřmi lety. „Už na základní škole jsem začal sbírat staré mince, později jsem si pořídil i detektor kovů a hledal jsem poklady. Až jsem jednou objevil poklad, který mě úplně uchvátil. Hodně lidí ví, že sbírám staré věci, a jeden pán mě pozval, že bude prodávat chalupu a jestli se chci podívat, že tam pro mě může být něco zajímavého. Měl starý flašinet. Byl sice v dezolátním stavu, ale byl jsem rád, že jsme se dohodli. Rok jsem pak sháněl restaurátora,“ vzpomíná Roman Prouza.



Dnes má dva historické flašinety, ale i jeden novodobý, na který si půjčil. Jde o poměrně finančně náročného koníčka. Oprava starého flašinetu může stát i desítky tisíc korun a zrovna tak pořízení nového. Cena malých flašinetů se prý pohybuje zhruba od 55 do 70 tisíc korun. Ale stojí to za to.



„Díky flašinetu mám úplně jiný pohled na svět. Jezdím po jarmarcích a poutích na místa, kam bych se normálně nedostal. Člověk má dnes pocit, že žije v agresivním světě, ale já poznávám spoustu hodných lidí. Kolikrát přijdou a svěřují se, že si pamatují flašinetáře z dětství. Já jim zahraji písničky, které znají, a já jsem rád, že jim můžu udělat radost,“ tvrdí Roman Prouza.



Začal se pídit i po historii flašinetů. Flašinet byl prý vynalezen v 16. století Asii, odkud se později dostal do Evropy. „Největší rozmach flašinetů byl po první světové válce, kdy se dávaly vysloužilým vojákům, aby se měli jak uživit. Také za první republiky v období krize se vytahovaly flašinety. Vytlačovaly i pouliční muzikanty," říká Roman Prouza.



Občas s sebou na jarmark vezme i starý flašinet. "Na píšťale je letopočet 1897. Má dřevěné píšťaly, měch, válec. Na akcích lidem flašinet i otevřu, zatočím klikou a ukážu, jak se válec točí a jak flašinet pracuje. Přehrává sedm písniček, i když ne celých. Jsou původní z 19. století,“ upozorňuje.



Novodobé flašinety hrají čistě a „vejde“ se do nich více písniček, staročeské, vojenské i hospodské šlágry. „Ale staré flašinety, i když nehrají tak čistě, si zase uchovávají své kouzlo mechaniky,“ dodává s úsměvem Roman Prouza.



Příležitost setkat se s ním budou mít zájemci třeba i na Štědrý den v Josefově.

Autor: Jana Kotalová