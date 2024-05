Jak se dá zachytit pohyb? Zajímavou odpovědí jsou snímky vytvořené za tmy, s pomocí záblesků a světel, vystavené v Galerii draka ve Školní ulici v Trutnově. „Jsou to reálné fotky, bez jakékoliv postprodukce,“ upozorňuje jejich autor, trutnovský fotograf Petr Tomm (39). Expozici pojmenoval Světlokresba.

Z vernisáže výstavy Světlokresba Petra Tomma v Galerii draka v Trutnově. | Video: Pavel Cajthaml

V jakém prostředí snímky vznikaly?

Ve studiu, ve tmě, se světly a diodami. Aktéry byli například baletka, gymnastka, baseballista nebo muž se samurajským mečem. Důležité bylo dobře načasovat jejich pohyb s fotografem. Modelové buď byli statičtí, a pohyb jsem dokreslil ručně světlem či diodou. Nebo jsem aktéra nasvítil, pohyb vytvořil světelným efektem a zábleskem pohyb zastavil. Musím přiznat, že mě to hodně bavilo.

Prozradíš způsob fotografování?

Všechny fotografie byly pořízeny na jednu závěrku, na jednu expozici. V dnešní době digitálů a umělé inteligence není těžké takové snímky udělat za pár vteřin. Tohle ale byla ruční práce v ateliéru. Museli jsme se s modelem domluvit, jak to nafotíme, nasvítíme a co udělá, a hlavně se snažit zachytit to v jeden správný moment.

Světlokresba - Petr Tomm

* výstava v Galerii draka, ve Školní ulici

* přístupná je denně kromě pondělí

* potrvá do 14. června

Musel jsi něco měnit? Nebo se vždy povedlo uskutečnit původní nápad?

Hodně se to vyvíjelo, i během focení. Často to byl pokus - omyl. Něco fungovalo, něco ne. U modelů, jako jsou gymnastka nebo baletka, jsme mohli zkusit i složitější postavy. Některé nápady ale nebylo možné realizovat. Modelka by musela na delší chvíli zůstat stát v klidu, aby se fotka vůbec podařila.

Proč ses zaměřil právě na pohyb?

Mě především baví práce v ateliéru. Pohyb jako téma z toho nějak přirozeně vyplynul, bez něj by tyto fotografie nemohly vzniknout.

V expozici visí asi 25 snímků na téma pohyb. Je to všechno z tvé tvorby, nebo toho máš doma víc?

Existuje víc fotografií, ale pouze se stejnými modely. Jiné lidi v pohybu zatím nafocené nemám. Ale je to něco, co mě hodně bavilo a určitě v tom chci pokračovat. Mám další nápady, které bych chtěl využít tímto způsobem.

Mohlo by vás také zajímat: Zlatý večer. Mistrům světa fandili lidé i v hasičárně. Podívejte se na video