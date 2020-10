/FOTO/ Rekordně vysoké investice v historii ve výši 45 milionů korun přinesou celoročně otevřenému Areálu Mladé Buky novou čtyřsedačkovou lanovou dráhu na hlavní sjezdovce, kde nahradí dosavadní vlek Buky I. Provozovatelé získali také zbývající třetinu pozemků v areálu, která dosud nebyla v jejich vlastnictví.

Budování nové lanovky v Mladých Bukách na Trutnovsku | Foto: Deník / Michal Fanta

Až pojedou lidé lyžovat během vánočních svátků do Mladých Buků, měla by je vyvézt na vrchol hlavní sjezdovky nová lanovka. Její stavba začala v červnu. Na začátku zimní sezony ji chce mít krkonošské středisko hotovou. Lanová dráha s rozběhovým pásem bude dlouhá 650 metrů, během hodiny může přepravit 1750 osob. „Byla to dlouho plánovaná investice,“ uvedla ředitelka Areálu Mladé Buky Kateřina Pilařová.