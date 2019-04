Trutnovský kemp Dolce ožil v neděli velikonoční atmosférou.

Davy rodin s dětmi se vypravily do rekreačního areálu, aby si užily zábavné odpoledne, plné her a především výlovu velikonočních vajíček. Sbíraly je z travnaté plochy v blízkosti pláže do proutěných košíků. Zájem byl opravdu velký.